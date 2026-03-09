Libreville : Un élève de 1ère scientifique se donne la mort en se jetant d’une passerelle piétonne

L’horreur s’est invitée en pleine matinée ce lundi 9 mars au lycée Léon Mba de Libreville. Un élève scolarisé en classe de 1ère S6 a mis fin à ses jours de manière brutale, plongeant l’un des établissements scolaires les plus emblématiques de la capitale gabonaise dans une profonde stupeur.

Selon les premiers témoignages recueillis sur les lieux du drame, le jeune homme s’est jeté du haut de la passerelle piétonne située aux abords du complexe éducatif. Cette infrastructure, récemment mise en service pour sécuriser la traversée des élèves au-dessus de la voie routière, a été le théâtre de ce geste de désespoir. La victime serait décédée sur le coup à la suite de sa lourde chute.

Un contexte de forte pression psychologique

Derrière cette tragédie se dessine un contexte de détresse liée à une récente affaire judiciaire. D’après plusieurs sources concordantes, l’adolescent faisait l’objet d’une mise en cause concernant la détention de stupéfiants. Au moment où il a commis l’irréparable, les forces de police étaient activement à sa recherche pour l’entendre sur ces faits.

La victime gisant au sol

Un proche camarade du défunt a tenu à nuancer les accusations pesant sur lui, affirmant que le lycéen ne se livrait à aucun trafic. « Il n’en vendait pas, il en consommait seulement », rapporte ce témoignage, soulignant que la perspective imminente de poursuites judiciaires et la pression sociale l’auraient poussé à bout. L’angoisse d’affronter les conséquences légales de cette situation aurait été un poids psychologique trop lourd à porter.

Une enquête ouverte et une communauté scolaire sous le choc

Immédiatement alertées, les autorités scolaires et judiciaires se sont déployées sur le site pour sécuriser le périmètre et procéder aux premières constatations. Une enquête officielle a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de ce décès et de déterminer le rôle précis de l’affaire de stupéfiants dans le passage à l’acte du jeune homme.

Au sein du lycée Léon Mba, l’émotion et la tristesse sont à leur comble. Face au traumatisme subi par les élèves et le personnel présents au moment des faits, la mise en place d’une cellule d’écoute et de soutien psychologique est fortement attendue. Au-delà du drame individuel, cet événement tragique relance de manière poignante le débat sur l’accès aux drogues en milieu scolaire et l’urgence d’un accompagnement de proximité pour les jeunes en situation de vulnérabilité.