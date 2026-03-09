Ngounié : Le projet SEWOH prend racine à Mouila pour promouvoir l’agroécologie en zones rurales

Le site pittoresque du Lac Bleu à Mouila, chef-lieu de la province de la Ngounié (sud du Gabon), a servi de cadre, ce samedi 7 mars à la cérémonie officielle de lancement du projet SEWOH. Cette initiative d’envergure est entièrement consacrée à l’amélioration de l’agroécologie et de l’agroforesterie, avec pour ambition ultime de bâtir des systèmes alimentaires à la fois résilients et intégrés.

Ce programme de développement rural est porté sur le terrain par l’organisation non gouvernementale Muyissi Environnement. Pour mener à bien cette mission, l’association bénéficie de l’appui stratégique et financier de deux partenaires internationaux majeurs, à savoir African Biodiversity Network (ABN) et l’organisation allemande Brot für die Welt.

Une forte mobilisation des acteurs locaux et institutionnels

L’événement a suscité une adhésion notable des populations directement bénéficiaires de ce nouveau programme. La rencontre a ainsi réuni les délégués de plusieurs villages de la province concernés par le déploiement des activités, notamment Mamiengué, Idemba, Sanga, Mouningou, Nyanga Youngou, Moungola, Memba, Mouyamba, Iroungou et Ferra.

Une autre vue de la cérémonie

Les pouvoirs publics ont également marqué leur engagement envers cette transition écologique et agricole. Les autorités administratives et les principaux acteurs du secteur étaient présents sur le site du Lac Bleu, avec en tête de file le préfet, représentant le gouverneur empêché, ainsi que le directeur provincial de l’Agriculture.

Valorisation des savoirs traditionnels et concertation continue

À travers le déploiement du projet SEWOH, Muyissi Environnement entend promouvoir des pratiques profondément respectueuses de l’environnement. Ces approches novatrices visent à associer intelligemment les cultures agricoles et la plantation d’arbres, dans le but de préserver la fertilité des sols et d’améliorer durablement la productivité. L’ONG souligne par ailleurs sa volonté d’intégrer les connaissances ancestrales, estimant primordial d’« accompagner les communautés rurales vers des pratiques agricoles plus durables et adaptées aux réalités locales ».

Les participants

Afin de garantir l’efficacité des actions à venir, la présentation technique a été suivie de riches échanges avec les représentants des différents villages. Une enquête de terrain a même été réalisée auprès des participants pour mieux recueillir leurs attentes et orienter la mise en œuvre opérationnelle. Cette journée de lancement s’est achevée sur une note concrète par une exposition de produits issus des plantations locales, mettant en valeur des denrées telles que la banane, le maïs, l’oseille et le miel, véritables symboles du savoir-faire agricole de la région.