Crise au Moyen-Orient : le Gabon déploie une cellule d’urgence pour protéger sa diaspora

Face à l’escalade des tensions au Moyen-Orient, le gouvernement gabonais prend des mesures préventives pour protéger ses ressortissants. Dans un communiqué de presse parvenu ce vendredi 6 mars à la rédaction d’Info241, le ministère des Affaires étrangères informe la communauté nationale de la création d’une Cellule de veille et d’assistance d’urgence (CVAU). Cette structure stratégique, actée par une décision ministérielle prise le 4 mars, vise à répondre avec réactivité à la dégradation de la situation sécuritaire dans cette zone de conflit.

Le communiqué officiel

La mission première de ce dispositif est de localiser, d’identifier et de recenser l’ensemble des Gabonais résidant ou de passage dans les pays impactés, en s’appuyant sur le réseau des missions diplomatiques et des postes consulaires. Au-delà de ce travail d’identification crucial, la cellule a pour mandat d’apporter une « assistance multiforme aux compatriotes impactés ». Elle assurera également la coordination de tous les plans d’urgence, qu’il s’agisse de simples mesures de protection sur place ou de potentielles opérations d’évacuation et de rapatriement.

Pour garantir une efficacité maximale et rassurer les familles restées au pays, la diplomatie gabonaise précise que cette entité effectue une veille ininterrompue. Afin de faciliter la communication sur ses actions en cours et de recueillir les appels à l’aide, trois lignes téléphoniques directes ont été ouvertes. Les ressortissants en détresse ou leurs proches peuvent d’ores et déjà contacter les équipes de secours mobilisées aux numéros suivants : (+241) 661 896 83, (241) 744 017 18 ou (241) 622 504 41.