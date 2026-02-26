Buscador
Libreville, le jeudi 26 février 2026
SEEG : Près de 3 000 fraudeurs et clients fantômes dont dans des casernes et écoles

Publié le 26 février 2026 à 09h24min
Economie
SEEG : Près de 3 000 fraudeurs et clients fantômes dont dans des casernes et écoles
SEEG : Près de 3 000 fraudeurs et clients fantômes dont dans des casernes et écoles © 2026 D.R./Info241

-
Le gouvernement gabonais siffle la fin de l’impunité pour les profiteurs de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG). Lors d’une intervention sur le plateau de Gabon 24 le lundi 23 février, le ministre de l’Accès universel à l’eau et à l’énergie, Philippe Tonangoye, a révélé une fraude massive paralysant le réseau public. Selon ses chiffres, une hémorragie financière est causée par « près de 2 887 branchements directs  » appartenant à des abonnés dûment enregistrés mais qui consomment le courant sans débourser le moindre franc.

Le scandale prend une tout autre dimension au regard de l’identité des fraudeurs démasqués. Le contournement des compteurs ne se limite pas à quelques ménages isolés à Libreville, mais implique de grands ensembles institutionnels. Le ministre a dénoncé un pillage institutionnalisé touchant trois ou quatre cités de la capitale, des écoles publiques et privées, ainsi que certaines casernes militaires. Promettant une transparence totale pour restaurer l’équité, il a prévenu : « Nous disposons de la liste précise de tous les compatriotes en situation de branchement direct. Elle sera publiée et il n’y aura plus de chasse gardée pour qui que ce soit  ».

Pour endiguer cette fraude endémique, les autorités déploient la manière forte. Une brigade mixte d’intervention, réunissant des officiers de police judiciaire, des éléments de la gendarmerie nationale et des techniciens de la SEEG, est d’ores et déjà sur le pied de guerre. Leur mission est de sévir sur le terrain et de couper immédiatement le réseau à ces fraudeurs de longue date. Comme l’a martelé le ministre, ces unités d’élite « procéderont incessamment aux opérations de débranchement de ces branchements directs, lesquels durent depuis 5, 10, 15, voire 20 ans  ».

