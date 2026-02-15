Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
dimanche 15 février 2026
  • 802
    31°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    Niger : Niamey est prêt à restituer à Paris une partie de l’uranium produit par Orano

    Publié le 15 février 2026 à 14h53min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/niger-niamey-est-pret-a-restituer-a-paris-une-partie-de-l,2718
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Brésil : Les étudiants gabonais totalisent jusqu’à 5 mois de bourses impayés par l’État

    Russie : 200 étudiants gabonais privés de bourse depuis près de 6 mois

    Union africaine : le Gabon élu au Conseil de paix et de sécurité, un retour stratégique à Addis-Abeba

    Gabon : « Ce qui s’est fait hier peut se reproduire », prévient Bilie-By-Nze aux autorités de Libreville

    Impayés du Gabon à la Guinée équatoriale : la SEEG corrige les rumeurs et annonce plus de livraison d’électricité

    International
    Niger : Niamey est prêt à restituer à Paris une partie de l’uranium produit par Orano
    Niger : Niamey est prêt à restituer à Paris une partie de l’uranium produit par Orano © 2026 D.R./Info241

    Moov Africa

    -
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Dans un discours à la nation prononcé le vendredi 13 février 2026 depuis Niamey, le chef de l’État nigérien, le général Abourahamane Tiani, a fait une annonce inattendue concernant le contentieux autour de la mine d’uranium de la Somaïr, située à Arlit dans le nord du pays. Alors que le site a été nationalisé en juin 2025, le dirigeant s’est dit prêt à restituer au groupe minier français Orano la part de production extraite avant cette reprise en main par l’État. Selon ses déclarations, la France détient 63,4 % d’un stock évalué à 156 231 tonnes, et Niamey se propose même de prendre en charge les frais de transport pour l’acheminement de cette part.

    Cette déclaration intervient alors qu’une importante cargaison d’uranium extrait par l’entreprise française est actuellement bloquée à l’aéroport de Niamey. Si le général Tiani concède la propriété de ce stock historique à la France, justifiant qu’« ils étaient là au moment où ça a été produit  », il a réaffirmé avec fermeté que toute la production ultérieure à la nationalisation appartient exclusivement au Niger. « L’uranium est nigérien, le Niger a investi », a-t-il martelé, fixant ainsi une ligne rouge sur les ressources futures.

    Ce geste d’ouverture survient sur fond de bataille juridique acharnée entre les deux parties. S’estimant dépossédé de ses ressources, Orano a engagé deux procédures : l’une devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (Cirdi), et l’autre en France, où le parquet de Paris a ouvert en décembre une enquête pour vol en bande organisée. En riposte, le Niger a annoncé début février 2026 sa volonté de porter plainte contre le groupe pour les préjudices environnementaux liés à l’exploitation de la mine. À ce stade, Orano n’a pas encore réagi à la proposition du dirigeant nigérien.

    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.


    -
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève