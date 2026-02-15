Niger : Niamey est prêt à restituer à Paris une partie de l’uranium produit par Orano

Dans un discours à la nation prononcé le vendredi 13 février 2026 depuis Niamey, le chef de l’État nigérien, le général Abourahamane Tiani, a fait une annonce inattendue concernant le contentieux autour de la mine d’uranium de la Somaïr, située à Arlit dans le nord du pays. Alors que le site a été nationalisé en juin 2025, le dirigeant s’est dit prêt à restituer au groupe minier français Orano la part de production extraite avant cette reprise en main par l’État. Selon ses déclarations, la France détient 63,4 % d’un stock évalué à 156 231 tonnes, et Niamey se propose même de prendre en charge les frais de transport pour l’acheminement de cette part.

Cette déclaration intervient alors qu’une importante cargaison d’uranium extrait par l’entreprise française est actuellement bloquée à l’aéroport de Niamey. Si le général Tiani concède la propriété de ce stock historique à la France, justifiant qu’« ils étaient là au moment où ça a été produit », il a réaffirmé avec fermeté que toute la production ultérieure à la nationalisation appartient exclusivement au Niger. « L’uranium est nigérien, le Niger a investi », a-t-il martelé, fixant ainsi une ligne rouge sur les ressources futures.

Ce geste d’ouverture survient sur fond de bataille juridique acharnée entre les deux parties. S’estimant dépossédé de ses ressources, Orano a engagé deux procédures : l’une devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (Cirdi), et l’autre en France, où le parquet de Paris a ouvert en décembre une enquête pour vol en bande organisée. En riposte, le Niger a annoncé début février 2026 sa volonté de porter plainte contre le groupe pour les préjudices environnementaux liés à l’exploitation de la mine. À ce stade, Orano n’a pas encore réagi à la proposition du dirigeant nigérien.