Corée du Nord : Sans surprise, Kim Jong Un reconduit à la tête du parti communiste au pouvoir

Le dirigeant nord-coréen de 42 ans, Kim Jong Un, a été réélu secrétaire général du parti des travailleurs de Corée ce dimanche 22 février à Pyongyang. Cette décision a été entérinée par les délégués lors du 9e congrès du parti, qui s’était ouvert le 19 février, « conformément à la volonté unanime » des participants. Cet événement politique majeur, destiné à réaffirmer l’orientation du régime et à consolider la hiérarchie interne, a également été marqué par le serment de loyauté prêté au chef de l’État par les hauts gradés de l’armée.

Dans ses communications officielles, la formation politique qui dirige le pays communiste depuis les années 1940 a loué l’action de son leader, soulignant le renforcement de la dissuasion militaire et des capacités nucléaires. Les autorités mettent en avant la transformation de l’armée populaire de Corée en une force plus structurée et opérationnelle. Ce secteur balistique et nucléaire demeure la priorité absolue du régime, perçu comme une garantie de sécurité indispensable face aux États-Unis et à leurs alliés est-asiatiques.

Sur le plan diplomatique, cette réélection a été saluée dès ce lundi par le président chinois Xi Jinping, allié historique de Pyongyang, qui a réaffirmé sa volonté de consolider la coopération bilatérale. Le pouvoir nord-coréen reste néanmoins confronté à une situation économique critique. Dans son discours d’ouverture, Kim Jong Un a lui-même souligné l’urgence d’améliorer les conditions de vie de sa population, durement frappée par de lourdes sanctions internationales et des pénuries alimentaires récurrentes.