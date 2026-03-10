Suicide d’un lycéen à Libreville : les dernières infos sur le drame ayant emporté Steeven Mombo

On en sait désormais plus sur le drame qui a endeuillé et choqué la capitale gabonaise. La victime, formellement identifiée comme étant Steeven Mombo Kombila, était un élève âgé d’une vingtaine d’années scolarisé en classe de première scientifique (1re S6). Contrairement aux premières informations diffusées, le jeune homme qui s’est jeté du haut de la passerelle piétonne, n’est pas mort sur le coup après sa chute d’environ 4 mètres de haut. Encore en vie, il a rendu l’âme quelques instants plus tard, après avoir été transporté dans une structure hospitalière, rapportent plusieurs sources.

Le point de départ de ce drame remonte à la matinée. Le proviseur du lycée avait convoqué plusieurs apprenants, accompagnés de leurs parents, pour une audition concernant des faits présumés de « détention et vente illicite de stupéfiants » . À l’issue de cette réunion disciplinaire, Steeven Mombo, redoutant visiblement de finir derrière les barreaux et d’être arrêté par les services de la police scolaire et judiciaire, a réussi à tromper la vigilance des autorités en se fondant dans la masse des élèves. Le censeur de la vie scolaire a d’ailleurs confirmé, le visage fermé, que l’adolescent était formellement « engagé dans une procédure disciplinaire » .

Trente minutes de vaines négociations au sommet de la passerelle

Vers midi, l’apprenant s’est retranché sur le toit de la passerelle piétonne surplombant la voie routière. Durant près d’une demi-heure, une scène d’une extrême angoisse s’est déroulée sous les yeux de nombreux témoins. Les responsables du lycée, ses condisciples, des riverains ainsi que les forces de défense et de sécurité ont tenté par tous les moyens de le dissuader de commettre l’irréparable. « Nous avons tout fait pour ne pas que notre ami se donne la mort, nous avons crié, mais c’était en vain, il avait déjà pris sa décision » , a relaté un de ses camarades cité par L’Union.

Une vidéo de l’incident

Des vidéos de la scène, massivement partagées sur les réseaux sociaux, montrent le jeune homme hésitant pendant quelques minutes avant de faire un ultime signe de croix en guise d’adieu. Il s’est ensuite jeté dans le vide, effectuant une chute de près de quatre mètres de haut. Contrairement aux premières rumeurs, Steeven Mombo Kombila a survécu à l’impact immédiat. Il a cependant rendu l’âme quelques instants plus tard, après son admission dans une structure hospitalière.

Le portrait d’un jeune homme rongé par un profond mal-être

Si la menace d’une procédure judiciaire semble avoir été l’élément déclencheur, les témoignages recueillis dressent le portrait d’un élève au profil psychologique très fragile. Décrit comme un apprenant moyen par ses encadreurs, il était surtout perçu comme une personne dépressive par plusieurs de ses condisciples. Un de ses camarades de classe a fait des révélations glaçantes sur son état d’esprit : « L’année dernière, il m’avait dit qu’il avait beaucoup de problèmes familiaux et scolaires, il évoquait l’envie de se suicider depuis toujours ».

Le corps sans vie de la victime

Inconsolables, les élèves du lycée ont rapidement quitté les lieux du drame pour regagner leurs domiciles, transformant cette journée ordinaire en une date profondément sombre pour l’établissement. Une enquête a été formellement ouverte par les services compétents afin de faire toute la lumière sur les mobiles exacts de cette tragédie qui soulève de nombreuses questions sur la prise en charge de la santé mentale en milieu scolaire.

Prise de conscience et accompagnement des survivants

Lundi soir, la direction du lycée a pris la parole sur ses canaux de communication pour exprimer son désarroi face à la tragédie. « Aujourd’hui nous avons perdu notre camarade, notre ami, notre élève » , a déclaré le lycée, adressant ses plus sincères condoléances à la mère de Steeven Mombo Kombila. Ce message déchirant résonne également comme un appel à la vigilance collective concernant la santé mentale : « Désormais il en va de notre responsabilité de porter attention au ressenti des autres [...] car les choses n’auront pas été pareilles si on avait pris le temps de t’écouter ».

Le post de son lycée

Pour joindre l’acte à la parole et soutenir une communauté sous le choc, une mesure d’urgence a été immédiatement annoncée par l’administration. Le service d’orientation, d’information et de psychologie a mis en place une cellule de suivi psychologique dédiée aux élèves, enseignants et membres du personnel administratif traumatisés. Dès ce mardi 10 mars, trois conseillers d’orientation psychologues sont exceptionnellement mobilisés de 7h30 à 14h30 pour écouter et accompagner les personnes affectées par ce drame, en attendant les premières conclusions de l’enquête.