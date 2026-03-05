Grand Libreville : Une casse accidentelle d’une conduite de la SEEG prive d’eau plusieurs quartiers

Les usagers de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) font face à une nouvelle avarie ce jeudi 5 mars, touchant cette fois-ci le réseau de distribution d’eau potable et non le réseau électrique, comme on aurait pu le redouter. Selon un document parvenu à la rédaction d’Info241, une casse accidentelle s’est produite sur la conduite DN 800. Cet incident matériel est localisé précisément sur l’axe reliant Ntoum à Cocobeach.

À l’origine de cette énième perturbation se trouve une entreprise de travaux publics (BTP) opérant dans la zone, qui a malencontreusement endommagé l’infrastructure lors de ses manœuvres. Les conséquences de cette destruction se font directement ressentir en aval. L’entreprise publique prévient en effet que des perturbations dans la fourniture en eau potable pourraient être observées dans certains secteurs du Grand Libreville.

Face à cette urgence qui vient une fois de plus éprouver la patience des abonnés, la société se veut rassurante quant à sa réactivité. Le point d’information assure que les équipes techniques sont d’ores et déjà mobilisées sur le terrain. Leur mission est de procéder aux réparations nécessaires afin de garantir un « rétablissement progressif de la desserte » dans les foyers impactés de la capitale.