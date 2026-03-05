Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le vendredi 6 mars 2026
13e ANNÉE
Info241.com
Le média qui démocratise l’actualité gabonaise et africaine
--°C

En ce moment :
L'info en bref...

Grand Libreville : Une casse accidentelle d’une conduite de la SEEG prive d’eau plusieurs quartiers

Publié le 5 mars 2026 à 18h29min MàJ : //
Soutenez Info241 !

qrcode:https://info241.com/grand-libreville-une-casse-accidentelle-d-une-conduite-de-la,2734
Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


Plus de sujets

Gabon : Pétrole en berne, BTP en chute libre et les exportations s’effondrent au 3e trimestre 2025

Contrats d’assurance impayés au Gabon : la Fegasa met en garde les mauvais payeurs

Guerre en Iran : l’onde de choc mondiale et la carte stratégique à jouer pour le Gabon

Fuite d’hydrocarbures : TotalEnergies Gabon annonce un retour à la normale et la reprise de sa production

Gabon : BGFI Holding Corporation entre à la BVMAC après une levée de fonds de plus de 45 milliards

Economie
Grand Libreville : Une casse accidentelle d’une conduite de la SEEG prive d’eau plusieurs quartiers
Grand Libreville : Une casse accidentelle d’une conduite de la SEEG prive d’eau plusieurs quartiers © 2026 D.R./Info241

Moov Africa

-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Les usagers de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) font face à une nouvelle avarie ce jeudi 5 mars, touchant cette fois-ci le réseau de distribution d’eau potable et non le réseau électrique, comme on aurait pu le redouter. Selon un document parvenu à la rédaction d’Info241, une casse accidentelle s’est produite sur la conduite DN 800. Cet incident matériel est localisé précisément sur l’axe reliant Ntoum à Cocobeach.

À l’origine de cette énième perturbation se trouve une entreprise de travaux publics (BTP) opérant dans la zone, qui a malencontreusement endommagé l’infrastructure lors de ses manœuvres. Les conséquences de cette destruction se font directement ressentir en aval. L’entreprise publique prévient en effet que des perturbations dans la fourniture en eau potable pourraient être observées dans certains secteurs du Grand Libreville.

Face à cette urgence qui vient une fois de plus éprouver la patience des abonnés, la société se veut rassurante quant à sa réactivité. Le point d’information assure que les équipes techniques sont d’ores et déjà mobilisées sur le terrain. Leur mission est de procéder aux réparations nécessaires afin de garantir un « rétablissement progressif de la desserte » dans les foyers impactés de la capitale.

Moov Africa

Newsletter de Info241.com

Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.


-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Commenter cette brève