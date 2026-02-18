Buscador
Libreville, le vendredi 20 février 2026
13e ANNÉE
CAN U17 : Entrée cauchemardesque des Panthères du Gabon face au Cameroun à l’UNIFFAC

Publié le 18 février 2026 à 19h59min
Sports
CAN U17 : Entrée cauchemardesque des Panthères du Gabon face au Cameroun à l’UNIFFAC
CAN U17 : Entrée cauchemardesque des Panthères du Gabon face au Cameroun à l’UNIFFAC © 2026 D.R./Info241

-
Pour son entrée en lice au tournoi de l’UNIFFAC 2026, qualificatif pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations U17, le Gabon a essuyé une lourde défaite face au Cameroun (1-5). Pourtant, tout avait bien commencé pour les jeunes Panthères avec l’ouverture du score d’Emmanuel Peindi dès la 10e minute. Mais l’espoir a été de courte durée : les Lionceaux ont égalisé à la 21e minute avant de dérouler leur jeu, inscrivant quatre autres buts (30e, 52e, 60e, et en fin de match) pour sceller une victoire sans appel.

Ce revers d’entrée place déjà les gabonais dos au mur dans cette compétition zonale. Désormais sans marge d’erreur, la sélection gabonaise doit impérativement se relancer lors de ses prochaines sorties pour espérer décrocher l’unique ticket qualificatif pour la CAN. Le moindre faux pas lors des échéances à venir serait synonyme d’élimination précoce pour cette génération en quête de rachat.

Le calendrier des Panthères pour la suite de la compétition est déjà fixé et s’annonce corsé. Les hommes du sélectionneur devront d’abord affronter le pays hôte, la RDC, ce vendredi 20 février à 13h00. Ils enchaîneront ensuite avec un duel décisif contre la Guinée Équatoriale, prévu le lundi 23 février à 16h00. Un parcours du combattant attend les jeunes gabonais s’ils veulent prolonger leur aventure continentale.

-
