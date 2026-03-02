Moyen-Orient : la Cédéao s’alarme des retombées de l’offensive américano-israélienne en Iran

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a exprimé, ce lundi 2 mars, sa profonde inquiétude face à l’escalade militaire en cours au Moyen-Orient. Au troisième jour de l’opération conjointe américano-israélienne contre l’Iran, l’organisation ouest-africaine, présidée par le Sierra-Léonais Julius Maada Bio, réagit à un conflit dont le bilan provisoire s’annonce lourd. L’armée israélienne mène des frappes de « grande ampleur » sur Téhéran, tandis que le Hezbollah a ouvert un front depuis le Liban, entraînant des pertes humaines majeures, dont la mort signalée du guide suprême iranien Ali Khamenei et de plusieurs soldats américains.

Au-delà de la crise sécuritaire, la Cédéao alerte sur les répercussions planétaires de cette intensification des hostilités. L’organisation redoute que cette instabilité n’entraîne des conséquences désastreuses pour la paix internationale, mais surtout pour les économies africaines particulièrement vulnérables. Elle pointe du doigt les risques de perturbations majeurs sur les marchés mondiaux de l’énergie, le commerce international et les chaînes d’approvisionnement alimentaire, des secteurs d’une importance vitale pour la sous-région.

Face à ce péril, l’institution régionale s’aligne sur les craintes de l’Union africaine et appelle l’ensemble des belligérants à une retenue maximale. Dans son communiqué, elle exige le strict respect de la Charte des Nations unies et du droit international, élevant la protection des civils et des infrastructures critiques au rang de priorité absolue. La Cédéao plaide enfin pour un renouvellement urgent des efforts diplomatiques au sein des cadres existants afin de favoriser le dialogue et d’enrayer cette spirale de violence.