Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le lundi 2 mars 2026
13e ANNÉE
Info241.com
Le média qui démocratise l’actualité gabonaise et africaine
--°C

En ce moment :
L'info en bref...

Moyen-Orient : la Cédéao s’alarme des retombées de l’offensive américano-israélienne en Iran

Publié le 2 mars 2026 à 16h34min MàJ : //
Soutenez Info241 !

qrcode:https://info241.com/moyen-orient-la-cedeao-s-alarme-des-retombees-de-l-offensive,2731
Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


Plus de sujets

Guerre en Iran : l’ambassade du Gabon à Riyad appelle sa diaspora à la plus grande vigilance

Exil londonien des Bongo : le très Français Ali Bongo coincé à Paris faute de visa en bonne et due forme

Doctorat d’Eddy Minang : quand le « signalement » des 4 avocats des Bongo expose leurs risibles lacunes

Décès à 68 ans du Pr Auguste Moussirou Mouyama : le Gabon perd un pilier de son intelligentsia

Cybercriminalité : Interpol et 16 pays africains saisissent 651 escrocs et près de 2,6 milliards de FCFA

International
Moyen-Orient : la Cédéao s’alarme des retombées de l’offensive américano-israélienne en Iran
Moyen-Orient : la Cédéao s’alarme des retombées de l’offensive américano-israélienne en Iran © 2026 D.R./Info241

Moov Africa

-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a exprimé, ce lundi 2 mars, sa profonde inquiétude face à l’escalade militaire en cours au Moyen-Orient. Au troisième jour de l’opération conjointe américano-israélienne contre l’Iran, l’organisation ouest-africaine, présidée par le Sierra-Léonais Julius Maada Bio, réagit à un conflit dont le bilan provisoire s’annonce lourd. L’armée israélienne mène des frappes de « grande ampleur » sur Téhéran, tandis que le Hezbollah a ouvert un front depuis le Liban, entraînant des pertes humaines majeures, dont la mort signalée du guide suprême iranien Ali Khamenei et de plusieurs soldats américains.

Au-delà de la crise sécuritaire, la Cédéao alerte sur les répercussions planétaires de cette intensification des hostilités. L’organisation redoute que cette instabilité n’entraîne des conséquences désastreuses pour la paix internationale, mais surtout pour les économies africaines particulièrement vulnérables. Elle pointe du doigt les risques de perturbations majeurs sur les marchés mondiaux de l’énergie, le commerce international et les chaînes d’approvisionnement alimentaire, des secteurs d’une importance vitale pour la sous-région.

Face à ce péril, l’institution régionale s’aligne sur les craintes de l’Union africaine et appelle l’ensemble des belligérants à une retenue maximale. Dans son communiqué, elle exige le strict respect de la Charte des Nations unies et du droit international, élevant la protection des civils et des infrastructures critiques au rang de priorité absolue. La Cédéao plaide enfin pour un renouvellement urgent des efforts diplomatiques au sein des cadres existants afin de favoriser le dialogue et d’enrayer cette spirale de violence.

Moov Africa

Newsletter de Info241.com

Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.


-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Commenter cette brève