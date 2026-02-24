RDC : Le porte-parole des rebelles du M23 tué par une frappe de drone au Nord-Kivu

Le porte-parole militaire du Mouvement du 23 mars (M23), Willy Ngoma, a été tué ce mardi 24 février 2026 lors d’une frappe de drone menée par l’armée congolaise. Selon des sources diplomatiques et sécuritaires citées par l’AFP, l’attaque ciblée s’est produite aux alentours de 3 heures du matin près de Rubaya, dans la province du Nord-Kivu, une localité hautement stratégique pour ses réserves de coltan. À ce stade, ni l’armée ni la présidence congolaise n’ont officiellement commenté cette opération qui fait suite à plusieurs jours de raids aériens.

Figure centrale de la communication de la rébellion, l’élimination de Willy Ngoma risque d’envenimer un conflit qui s’enlise profondément. Fort de son offensive majeure menée l’année dernière, le M23 maintient son emprise sur de vastes territoires du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, incluant des villes stratégiques comme Goma et Bukavu. Cette crise continue d’alimenter les tensions régionales, les Nations unies accusant régulièrement le Rwanda de soutenir militairement les insurgés, une allégation que Kigali a toujours fermement contestée.

Cette frappe meurtrière survient par ailleurs en totale contradiction avec les récents espoirs de pacification. Kinshasa et le M23 venaient en effet de signer des accords à Doha, sous la médiation du Qatar, pour mettre en place un mécanisme conjoint de vérification et de surveillance d’un cessez-le-feu. Ce fragile processus diplomatique, qui prévoyait la participation des États-Unis et de l’Union africaine en qualité d’observateurs, se retrouve désormais à l’épreuve de cette nouvelle escalade sur le terrain.