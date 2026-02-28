Buscador
Libreville, le samedi 28 février 2026
Tournoi Uniffac U17 : le Gabon arrache la 3e place face à la République centrafricaine

Publié le 28 février 2026 à 12h39min MàJ : //
Sports
Tournoi Uniffac U17 : le Gabon arrache la 3e place face à la République centrafricaine
Tournoi Uniffac U17 : le Gabon arrache la 3e place face à la République centrafricaine © 2026 D.R./Info241

La sélection nationale des moins de 17 ans (U17) du Gabon a clôturé son parcours dans le tournoi de l’Uniffac sur une note positive. Ce vendredi 27 février après-midi, les jeunes joueurs se sont imposés avec la manière face à la République centrafricaine sur le score sans appel de 3-0. Cette victoire permet au onze national de s’emparer de la troisième marche du podium de cette compétition régionale.

Après des débuts difficiles marqués par deux revers consécutifs contre le Cameroun et la République démocratique du Congo, les Gabonais avaient à cœur de soigner leur sortie. L’ouverture du score est intervenue rapidement grâce à une réalisation de Nongui dès la 14e minute. L’équipe a ensuite fait preuve de maîtrise pour consolider son avantage en toute fin de rencontre, avec deux nouveaux buts libérateurs signés M. Ondo (84e) et Ignambi (89e).

De son côté, la République centrafricaine n’a pas réussi à inverser la tendance face à l’efficacité offensive gabonaise. Suite à cette lourde défaite lors de cette petite finale, la sélection centrafricaine doit se contenter de la quatrième place du classement général de ce tournoi.

