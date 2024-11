Ce jeudi 14 novembre, malgré une pluie battante, le député de la transition, Gerard Ella Nguema, a tenu un rassemblement au rond point de Nzeng Ayong à Libreville pour appeler les Gabonais à voter « OUI » en faveur du projet de nouvelle constitution. Fervent défenseur du « OUI », il a livré un discours passionné appelant ses concitoyens à soutenir le projet de nouvelle constitution. Il a exprimé l’importance de ce vote comme une opportunité pour le pays de sortir de la crise et de consolider la démocratie, insistant sur le fait que cette constitution a été pensée pour donner au Gabon une stabilité durable et démocratique.

"Nous sommes là pour exprimer le choix du « OUI » pour la nouvelle constitution", a-t-il déclaré. "Contrairement à ce que disent certains, il y a une nécessité impérieuse, urgente, de sortir de la transition. Si vous votez « NON », nous resterons en situation de crise, avec des couvre-feux et des restrictions qui affectent notre vie quotidienne", a ajouté le député, insistant sur le besoin de retrouver une normalité pour permettre aux citoyens, notamment les commerçantes et les familles, de vivre pleinement.

Le leader politique au cours de son meeting

Gerard Ella Nguema a souligné l’importance de garantir un climat propice aux investissements, condition indispensable pour créer de l’emploi au Gabon. « Un pays en crise n’attire aucun investisseur, et sans investisseurs, les emplois ne seront pas créés. Est-ce que vous voulez rester au chômage toute votre vie ? » a-t-il interrogé la foule, appelant les Gabonais à envisager leur avenir économique en votant massivement en faveur du « OUI ».

Au cœur de son message, le député a rappelé les dispositions démocratiques clés de cette nouvelle constitution, comme la limitation des mandats présidentiels à deux. « Nous entrons pleinement dans la démocratie, et la longévité au pouvoir, comme nous l’avons vue avec la famille Bongo, ne sera plus possible », a-t-il déclaré. La limitation des mandats à deux est selon lui une clause de garantie d’alternance politique pour les générations futures.

Le député martelant son appel au oui

Il a également expliqué que la nouvelle constitution interdit aux membres d’une même famille de se succéder à la présidence, empêchant ainsi les pratiques de transmission du pouvoir par lien de parenté. « Mon fils, ma femme, ou même un oncle lié par le sang ne pourraient pas me succéder si j’étais président, » a-t-il expliqué, qualifiant cela de progrès essentiel pour le pays.

Gerard Ella Nguema a exhorté les gabonais à saisir cette opportunité historique de construire une véritable démocratie. "Aucune constitution n’est parfaite, elle est toujours évolutive. Mais aujourd’hui, nous avons la chance de poser les bases d’un Gabon nouveau. Votez massivement « OUI », et ne laissez pas l’abstention affaiblir notre voix," a-t-il martelé. Ce samedi 16 novembre, près de 860 000 Gabonais sont attendus dans les urnes pour faire entendre leur choix.