National-Foot 1 : l’US Bitam libérée d’une lourde sanction de la FIFA après plusieurs mois dans le rouge

La nouvelle a de quoi faire bondir tout un club. La Ligue nationale de football professionnel (LINAFP) a annoncé ce jeudi 7 mai, que l’Union sportive de Bitam pouvait de nouveau recruter, après avoir obtenu la levée de la sanction imposée par la FIFA. Pour le club nordiste, lanterne rouge avec 0 point au compteur de l’actuelle saison de National-Foot 1, ce feu vert arrive tard, mais il rouvre enfin la possibilité de renforcer un effectif laminé par plusieurs mois de blocage. Une bonne nouvelle donc pour le club qui pourra jouer ses 3 prochains matchs en retard avec plus de sérénité.

Dans son communiqué publié sur sa page Facebook, la LINAFP a officialisé la nouvelle en des termes clairs : « La Ligue nationale de football professionnel (LINAFP) annonce la levée de la suspension de l’Union sportive de Bitam (USB) ». L’instance précise que cette décision intervient « après notification de la Fédération gabonaise de football (FEGAFOOT) », le club de Bitam ayant obtenu « la levée de son interdiction de recrutement par la FIFA ». Selon la Ligue, « ce feu vert ouvre dorénavant la porte à d’éventuels renforts, indispensables pour tenter de redresser la dynamique lors de la seconde partie de saison ».

Une sanction FIFA enfin levée

Cette annonce met fin à une séquence particulièrement pénible pour l’USB. L’origine de la sanction remonte à un litige financier avec le footballeur ivoirien Dossongui Kidou Mohammed Coulibaly. En mars 2023, la FIFA avait interdit au club gabonais d’enregistrer de nouveaux joueurs, après le non-paiement d’une créance évaluée à environ 1,1 million de FCFA. À l’époque, l’instance mondiale avait exigé que l’interdiction s’applique non seulement au niveau international, mais également au niveau national, jusqu’au règlement de la dette et des frais liés au dossier.

L’annonce de la Linafp

Ce contentieux, modeste par son montant mais lourd par ses conséquences, a longuement plombé le club du Woleu-Ntem. Privée de recrutement, l’US Bitam a abordé la saison avec des marges très réduites, au moment même où le National-Foot 1 reprenait dans un format resserré et extrêmement exigeant. Le handicap administratif est vite devenu un handicap sportif, avec un effectif incapable de répondre durablement aux exigences de la compétition.

Une première partie de saison cauchemardesque

La situation a viré au cauchemar au classement. L’USB s’est retrouvée lanterne rouge de l’actuelle saison, symbole d’une chute brutale pour un club pourtant historique du football gabonais. À l’interdiction de recruter s’est ajoutée une accumulation de difficultés internes et sportives, dont un litige autour du match face au FC 105, à l’issue duquel la LINAFP avait déclaré l’Union sportive de Bitam perdante par pénalité.

La réaction du club

Le dossier bitamois a aussi été marqué par plusieurs semaines de confusion administrative. Le 21 avril, la LINAFP rappelait encore que l’interdiction de recruter infligée par la FIFA restait en vigueur à cette date, malgré les débats autour de la situation du club. Ce rappel montrait que la normalisation n’était pas seulement une affaire de volonté locale : tant que la FIFA n’avait pas levé sa sanction, l’USB demeurait juridiquement bloquée sur le marché des joueurs.

Une course contre la montre pour le maintien

Dans cette course contre la montre, l’US Bitam aura très vite l’occasion de mesurer l’effet concret de cette levée de sanction. Selon la programmation des matchs en retard publiée par la LINAFP, le club nordiste doit se déplacer le mardi 12 mai à Koulamoutou, au stade Tata Migolet, pour affronter Lozosport à 15h30, en match en retard de la 1re journée. Deux autres rendez-vous suivront ensuite : US Bitam – US Oyem, le mercredi 17 juin à Bitam, au stade Gaston-Peyrille, puis Vautour Club – US Bitam, le mercredi 24 juin à Libreville, au stade Monédan, toujours à 15h30.

Cette séquence s’annonce déjà capitale pour l’USB. Après avoir longtemps évolué sous la contrainte d’un effectif réduit, au point de ne pas toujours pouvoir présenter une équipe compétitive, le club peut désormais espérer se présenter avec onze joueurs sur le terrain et, surtout, avec quelques renforts bien mérités. Pour la lanterne rouge du National-Foot 1, ces matchs en retard ne seront pas de simples rendez-vous de calendrier : ils pourraient devenir les premières marches d’une opération maintien encore fragile, mais désormais relancée.