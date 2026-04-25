Transport aérien : Turkish Airlines suspend ses vols vers le Gabon dès juin prochain

Mauvaise nouvelle pour le ciel gabonais. Selon l’AGP ce vendredi, Turkish Airlines va suspendre sa desserte de Libreville à compter du mois de juin, dans le cadre d’un recentrage plus large de son réseau international. Selon une mise à jour de programmation relayée par le site spécialisé AeroRoutes, la compagnie turque prévoit l’arrêt de plusieurs lignes à l’étranger durant la saison été 2026, dont celle reliant Istanbul à Libreville via Pointe-Noire. Le dernier vol sur cette liaison est programmé pour le 6 juin.

Libreville figure ainsi parmi les destinations concernées par cette vague de suspensions, qui touche plusieurs villes en Afrique, au Moyen-Orient et dans les Caraïbes. Outre le Gabon, les autres pays concernés par ces suspensions sont la Jordanie, le Danemark, la Guinée-Bissau, l’Ouzbékistan, la Sierra Leone, Cuba, l’Égypte, le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, l’Irak, l’Allemagne, l’Angola, la Zambie, le Liberia, le Congo et le Kazakhstan. La liste publiée par AeroRoutes mentionne précisément les destinations suivantes : Aqaba, Billund, Bissau, Ferghana, Freetown, La Havane, Hurghada, Juba, Kinshasa, Kirkouk, Leipzig/Halle, Libreville, Luanda, Lusaka, Monrovia, Najaf, Pointe-Noire et Turkistan.

Si les raisons officielles de ce vaste plan de retrait n’ont pas été détaillées dans l’immédiat par la direction de l’entreprise, le secteur y voit la traduction d’une restructuration globale visant à optimiser la rentabilité face aux défis économiques actuels. Pour le marché gabonais, ce départ représente un véritable coup dur qui limite l’offre disponible et risque, à terme, d’entraîner une flambée des tarifs chez les compagnies concurrentes maintenues sur la place.