Nyanga : Les habitants de Mourindi plongés dans le noir et privés d’eau depuis près d’une semaine

Il n’y a pas que le Grand Libreville qui souffre des caprices de dame SEEG. La ville de Mourindi, chef-lieu de la sous-préfecture de Migamba-Yara (Nyanga) dans le sud-ouest du pays, traverse une crise de services de base particulièrement préoccupante. Selon les faits rapportés ce samedi 25 avril par l’Agence gabonaise de presse, cette localité, située à 32 kilomètres de Moabi et à 45 kilomètres de Tchibanga, est totalement privée d’eau potable et d’électricité depuis bientôt une semaine. Ce brusque retour en arrière est d’autant plus difficile à vivre pour les habitants que ce district était le seul de la zone à bénéficier d’une alimentation électrique en continu depuis cinq ans.

À l’origine de cette paralysie générale se trouve une double défaillance technique frappant les installations locales de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG). Le chef de conduite de la station impute cette situation à une panne de radiateur sur la centrale thermique, conjuguée à un dysfonctionnement du parc de panneaux solaires, dont les onduleurs auraient été endommagés par la foudre. Ces avaries majeures ont été confirmées par la délégation provinciale, qui se heurte malheureusement à un manque de pièces de rechange pour pouvoir intervenir. Par effet domino, l’arrêt de la fourniture en électricité a mécaniquement entraîné l’interruption du réseau d’adduction d’eau, contraignant les populations à se rabattre sur la Mourouérou et la Yara, les deux cours d’eau traversant le centre du district.

Face à cette urgence, aucune solution de dépannage n’avait encore été officiellement avancée au moment du signalement de ces incidents. Au-delà des difficultés rencontrées par les ménages, cette panne prolongée paralyse de facto le fonctionnement des principaux services étatiques établis sur place. La sous-préfecture, la brigade de gendarmerie, le centre de santé local ainsi que la brigade des Eaux et Forêts se retrouvent ainsi dans l’incapacité d’assurer la continuité du service public auprès des populations.