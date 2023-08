Faux audio entre ABC et A2O : TV5Monde dément avoir un Joël Tatou dans ses équipes

Nouvelle douche froide pour Joêl Tatou, se présentant dans une vidéo apparue ce mercredi après-midi, comme journaliste et auteur de l’audio que semble vouloir agiter le camp d’Ali Bongo pour discréditer le candidat consensuel de l’opposition Albert Ondo Ossa. Alors que le journaliste disait appartenir à TV5Monde, la chaîne internationale membre du groupe France Medias Monde, a dénoncé vigoureusement son appartenance à sa liste de correspondants. Jetant aux orties par la même occasion son témoignage.

Qui en veut au candidat unique de l’opposition gabonaise Albert Ondo Ossa et à Alexandre Barro Chambrier au point de tenter de les discréditer en montant de toute pièce un enregistrement pirate par ailleurs très inaudible, où les deux hommes menaceraient finalement la sureté de l’Etat. Devant l’enchainement des coïncidences, le coupable semble clairement tapis dans les couloirs du palais présidentiel dont le porte-parole s’est servi de ce faux témoignage sur Twitter.

Le communiqué de démenti de TV5Monde

En effet, après la diffusion de l’élément sonore peu compréhensible en ouverture du journal de 20h de Gabon 1ère lundi soir et le démenti opposé par les deux personnalités incriminées, voilà qu’un prétendu journaliste de TV5Monde sort du bois ce mercredi pour attester de l’authenticité de cet enregistrement censé être compromettant pour les deux opposants et adversaires politiques d’Ali Bongo.

Sauf que dans un communiqué de TV5Monde, le fameux correspondant depuis 10 ans de l’AFP et de France24 comme l’a souligné le porte-parole de la présidence gabonaise Jessye Ella Ekoha sur Twiter, est inconnu au bataillon. « TV5MONDE dément avec la plus grande vigueur l’information diffusée, ce 23 août 2023, sur le réseau social X selon laquelle le journaliste correspondant depuis 10 ans de l’AFP et de TV5MONDE à Libreville a confirmé être la source de l’audio qui dévoile le plan de déstabilisation du Gabon », précise la chaîne.

M. Albert Ondo Ossa et M. @ABChambrier ont donc MENTI.

Après avoir affirmé, pas plus tard qu'hier, l'un sur @TV5MONDE l'autre sur @RFI , que l'enregistrement dans lequel ils appelaient à des morts pour obtenir l'intervention de puissances étrangères après les élections, étaient… — Jessye Ella Ekogha (@JessyeElla) August 23, 2023

Le tweet hâtivement à charge du porte-parole d’Ali Bongo

Et d’ajouter que « Le journaliste auquel fait référence ce message et dont le témoignage vidéo circule sur les réseaux sociaux n’a jamais travaillé pour TV5MONDE. Il n’est pas son correspondant et ne l’a jamais été ». Une seconde gifle pour le camp d’Ali Bongo qui visiblement voulait monter en épingle cette affaire dénouée de sens à quelques jours de la présidentielle du 26 août. Un rendez-vous électoral où Ali Bongo risque gros avec une opposition désormais unifiée autour d’Albert Ondo Ossa.