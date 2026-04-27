Mali : Le ministre de la Défense tué lors d’une offensive jihadiste et rebelle d’envergure

Une série d’attaques simultanées d’une ampleur inédite a sécoué ce samedi 25 avril le Mali ayant visé des positions stratégiques à Bamako, dans sa périphérie et dans plusieurs grandes villes. Le fait marquant de cette offensive coordonnée reste l’assassinat ciblé du ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara. Selon des sources sécuritaires, le haut gradé et son épouse ont perdu la vie lors de l’assaut de leur résidence située à Kati, le bastion militaire de la junte au pouvoir, dont la structure a été lourdement endommagée par une explosion.

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Ce coup de force dramatique, revendiqué par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) en coordination avec le mouvement séparatiste touareg du Front de libération de l’Azawad (FLA), laisse planer une immense incertitude au sommet de l’appareil d’État. Le chef de la transition, le général Assimi Goïta, ne s’est toujours pas exprimé publiquement depuis le début des affrontements, tandis que des indiscrétions sécuritaires évoquent son évacuation vers une destination tenue secrète. Dans son communiqué de revendication, le JNIM, affilié à Al-Qaïda, s’est félicité de ces opérations ayant spécifiquement visé des installations de l’armée et des résidences officielles des hauts responsables maliens.

Au-delà de la capitale, la situation sécuritaire demeurait particulièrement instable ce dimanche dans le nord et le centre du pays. Des assauts lourdement armés ont secoué les agglomérations de Gao, Sévaré et Kidal. Dans cette dernière localité, les rebelles affirment désormais contrôler la cité et avoir acté un accord permettant le retrait des paramilitaires russes de l’Africa Corps. L’assassinat d’un pilier de la junte et l’ampleur de ces attaques conjointes soulignent l’extrême vulnérabilité des institutions et relancent avec acuité le débat sur la capacité réelle des autorités de transition à endiguer une crise asymétrique qui ronge le pays depuis 2012.