Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le lundi 27 avril 2026
13e ANNÉE
Info241.com
Le média qui démocratise l’actualité gabonaise et africaine
--°C

En ce moment :

Suspension des réseaux sociaux
au Gabon

0 jours
00 heures
00 minutes
00 secondes

Depuis la décision
de la HAC
L'info en bref...

Mali : Le ministre de la Défense tué lors d’une offensive jihadiste et rebelle d’envergure

Publié le 27 avril 2026 à 05h43min MàJ : //
Soutenez Info241 !

qrcode:https://info241.com/mali-le-ministre-de-la-defense-tue-lors-d-une-offensive,2809
Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


Plus de sujets

Gabon : Un millionnaire américain tué par un troupeau d’éléphants lors d’une expédition de chasse

TECH Global University, la plus grande université en ligne du monde

Banque mondiale : Une meilleure répartition de l’eau agricole pourrait générer 245 millions d’emplois durables

Diplomatie : Oligui Nguema salue la 5e réélection d’un Sassou Nguesso, recordman de la longévité au pouvoir

Revirement à la CAF : le Sénégal déclaré forfait, le Maroc désigné vainqueur de la CAN 2025 sur tapis vert

International
Mali : Le ministre de la Défense tué lors d’une offensive jihadiste et rebelle d’envergure
Mali : Le ministre de la Défense tué lors d’une offensive jihadiste et rebelle d’envergure © 2026 D.R./Info241

Info241

-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Une série d’attaques simultanées d’une ampleur inédite a sécoué ce samedi 25 avril le Mali ayant visé des positions stratégiques à Bamako, dans sa périphérie et dans plusieurs grandes villes. Le fait marquant de cette offensive coordonnée reste l’assassinat ciblé du ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara. Selon des sources sécuritaires, le haut gradé et son épouse ont perdu la vie lors de l’assaut de leur résidence située à Kati, le bastion militaire de la junte au pouvoir, dont la structure a été lourdement endommagée par une explosion.

Lire aussi >>> Mali : Attaques terroristes simultanées contre plusieurs casernes militaires à Bamako et en province

Ce coup de force dramatique, revendiqué par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) en coordination avec le mouvement séparatiste touareg du Front de libération de l’Azawad (FLA), laisse planer une immense incertitude au sommet de l’appareil d’État. Le chef de la transition, le général Assimi Goïta, ne s’est toujours pas exprimé publiquement depuis le début des affrontements, tandis que des indiscrétions sécuritaires évoquent son évacuation vers une destination tenue secrète. Dans son communiqué de revendication, le JNIM, affilié à Al-Qaïda, s’est félicité de ces opérations ayant spécifiquement visé des installations de l’armée et des résidences officielles des hauts responsables maliens.

Au-delà de la capitale, la situation sécuritaire demeurait particulièrement instable ce dimanche dans le nord et le centre du pays. Des assauts lourdement armés ont secoué les agglomérations de Gao, Sévaré et Kidal. Dans cette dernière localité, les rebelles affirment désormais contrôler la cité et avoir acté un accord permettant le retrait des paramilitaires russes de l’Africa Corps. L’assassinat d’un pilier de la junte et l’ampleur de ces attaques conjointes soulignent l’extrême vulnérabilité des institutions et relancent avec acuité le débat sur la capacité réelle des autorités de transition à endiguer une crise asymétrique qui ronge le pays depuis 2012.

Info241

Newsletter d'Info241

Abonnez-vous maintenant à notre newsletter pour recevoir chaque matin une analyse de l'actualité que vous ne trouverez nulle part ailleurs !


-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Commenter cette brève