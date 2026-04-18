Bitam : Le préfet Obiang Ondo du département du Ntem, suspendu de ses fonctions pour fautes graves

Un véritable coup de tonnerre s’est abattu sur l’administration provinciale du Woleu-Ntem. Par un communiqué de presse rendu public le 17 avril, le gouverneur Jules Djeki a officiellement annoncé la suspension à titre conservatoire de Maurice Obiang Ondo, préfet du département du Ntem, dont le chef-lieu est Bitam. Cette décision inattendue, prise et notifiée à l’intéressé depuis Oyem, écarte temporairement la première autorité départementale de ses prérogatives et suscite déjà de nombreuses interrogations au sein de la population.

Pour justifier cette mise à l’écart soudaine, le patron de la province a pointé du doigt des « manquements observés dans l’exercice de ses fonctions, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ». Si le document officiel reste particulièrement évasif sur la nature exacte et la gravité des faits reprochés à l’administrateur, cette sanction de nature conservatoire laisse entrevoir l’ouverture imminente d’une procédure disciplinaire ou d’une enquête administrative afin de faire toute la lumière sur ce dossier.

Conscient de l’émoi et des incertitudes générés par cette annonce, Jules Djeki a tenu à apaiser les administrés de la circonscription en assurant que « toutes les dispositions sont prises pour garantir la continuité du service public et le bon fonctionnement de l’administration ». Selon les informations relayées par la chaîne Gabon 1ère et corroborées par plusieurs sources locales, les rênes de la préfecture de Bitam devraient être provisoirement confiées à Blaise Ondo Obiang, actuel sous-préfet du district de Meyo-Kyé, appelé à assurer l’intérim.