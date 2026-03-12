Le Gabon grand absent du Top 100 des champions économiques africains 2026 de Jeune Afrique

Le très attendu classement des « 500 Champions africains » élaboré par le magazine Jeune Afrique vient de livrer son verdict pour l’année en cours. Sans grande surprise, les premières places de ce prestigieux palmarès restent fermement dominées par les mastodontes sud-africains, égyptiens et nigérians. Cette hégémonie reflète avant tout le poids de ces économies de grande taille, adossées à des entreprises cotées en bourse ou particulièrement transparentes dans la publication de leurs états financiers.

Dans ce paysage continental hautement concurrentiel, le Gabon parvient à hisser huit de ses sociétés parmi les cinq cents entreprises les plus performantes. Cependant, le constat est sans appel dans le haut du tableau : aucune entreprise gabonaise ne réussit à se faire une place dans le cercle très fermé du Top 100 africain, soulignant les limites actuelles du modèle économique national face aux géants du continent.

L’industrie extractive maintient le cap à des rangs intermédiaires

Parmi les représentants nationaux, la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) s’en sort le mieux en occupant la 143e place du classement. Cette position s’appuie sur un chiffre d’affaires déclaré de 718,1 milliards de francs CFA pour l’exercice 2024, officiellement publié en mars 2025. Dans son sillage, la Gabon Oil Company (GOC) se classe à la 177e position avec des revenus estimés à environ 568 milliards de francs CFA pour la même période d’évaluation.

Entreprise gabonaise Rang africain Chiffre d’affaires déclaré (en milliards de FCFA) Comilog 143e 718,1 Gabon Oil Company (GOC) 177e 568,0 Tullow Gabon 454e 155,0

Plus bas dans le classement, Tullow Gabon apparaît à la 454e place avec près de 155 milliards de francs CFA de revenus. Ce positionnement en retrait a été directement influencé par la cession stratégique de ses actifs gabonais au profit de la GOC, intervenue en mars 2025. Un autre cas emblématique est celui d’Assala Energy : bien que nationalisée en juillet 2024, l’entreprise pétrolière brille par son absence dans cette liste, faute d’avoir rendu publics des comptes consolidés dûment vérifiables par les auditeurs internationaux.

Un appel urgent à la transparence et à la diversification

Plusieurs facteurs structurels expliquent cette absence prolongée des sociétés gabonaises dans l’élite économique africaine. La dépendance quasi exclusive aux ressources extractives rend les revenus des entreprises extrêmement volatils, tandis que la taille restreinte du marché intérieur limite mécaniquement les perspectives d’expansion. À cela s’ajoute le manque d’une industrialisation poussée, seule capable de générer des chiffres d’affaires comparables à ceux des conglomérats régionaux, le tout dans un contexte macroéconomique bridé par une croissance modérée, un endettement public élevé et d’importants besoins d’investissement.

La question de la gouvernance et de la transparence comptable constitue également un frein majeur à la visibilité des entreprises locales. L’exemple d’Assala prouve que la stricte maîtrise des normes financières internationales est désormais un prérequis indispensable. Pour inverser cette tendance, il devient impératif de renforcer l’audit indépendant des comptes et de promouvoir activement la transformation locale des matières premières afin d’accroître la valeur ajoutée. Sans un retour durable de l’attractivité pour les investisseurs étrangers et une stabilité éprouvée, le pays continuera d’exister sur la carte africaine par ses seules ressources brutes, sans jamais peser parmi les véritables leaders continentaux.