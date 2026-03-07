Impayés SEEG : les clients du Grand Libreville sous la menace d’une résiliation imminente

Malgré les délestages ou la forte dégradation de ses services, la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) continue d’être à l’offensive face à ses clients indélicats, accusés de plomber les finances de l’entreprise d’Etat. Dans un communiqué de presse parvenu à la rédaction d’Info241 ce samedi 7 mars, elle annonce le lancement d’une vaste opération de recouvrement des factures demeurées impayées. Cette nouvelle sommation intervient au lendemain de la publication d’une liste noire de 2 676 clients, certains étant accusés de fraudes massives ou de branchements directs illégaux à travers le territoire national.

Cette montée en pression du distributeur national d’énergie s’inscrit dans une volonté de recouvrement immédiat. Alors que le communiqué publié hier invitait les personnes listées à se présenter dans un délai de 45 jours dans les agences de leurs localités respectives (Libreville, Franceville, Moanda et Port-Gentil) pour affaire les concernant, la nouvelle note fixe un calendrier beaucoup plus serré pour la capitale. Les débiteurs ont désormais jusqu’à la fin du mois pour régulariser leur situation financière auprès de l’entreprise.

Une opération coup de poing dans le Grand Libreville

Pour le périmètre spécifique du Grand Libreville, la SEEG informe sa clientèle qu’elle mènera, du lundi 9 au mardi 31 mars, une vaste opération de recouvrement des impayés. L’objectif est clair : contraindre les abonnés présentant des arriérés de paiement à se rapprocher des agences commerciales pour solder leurs comptes. Le communiqué précise que « passé ce délai, la SEEG pourra, conformément aux règlements et procédures en vigueur, engager les mesures prévues à cet effet ».

Le communiqué de l’entreprise publique d’énergie

Les sanctions encourues pour les retardataires sont particulièrement coercitives, allant de la suspension pure et simple de la fourniture des services (eau et électricité) à la résiliation définitive du contrat d’abonnement. Cette mesure vise à endiguer les pertes financières de la société, exacerbées par des pratiques frauduleuses qui touchent une part importante des 2 676 noms dévoilés vendredi.

Facilités de paiement et transparence institutionnelle

Afin de faciliter ces régularisations de dernière minute, la direction de la SEEG rappelle que les clients ont la possibilité d’effectuer le règlement de leurs factures à distance. Le service « Mobilfacture » permet en effet de s’acquitter de ses dettes via les plateformes Airtel Money, Moov Africa ou BGFI Mobile. Pour toute consultation du montant exact des créances ou pour des informations complémentaires, les usagers sont invités à contacter le Centre services clients au 011 76 73 73.

L’entreprise a par ailleurs apporté une précision méthodologique concernant la liste des mauvais payeurs publiée précédemment. Elle souligne que « les personnes dont les identités ne comprennent que des noms ou des prénoms seront directement contactées par la SEEG », afin d’éviter tout quiproquo lié aux homonymes. En agissant ainsi, le distributeur espère une prise de conscience rapide de ses abonnés avant le déclenchement des coupures prévues dès la fin de ce mois.