Libreville, le jeudi 12 mars 2026
13e ANNÉE
Info241.com
Le média qui démocratise l’actualité gabonaise et africaine
Publié le 11 mars 2026 à 22h55min MàJ : //
Sports
Championnat d’Afrique de foot scolaire : Libreville, terrain de l’ultime bataille de l’Uniffac
Championnat d’Afrique de foot scolaire : Libreville, terrain de l’ultime bataille de l’Uniffac © 2026 D.R./Info241

Libreville s’apprête à vibrer au rythme du ballon rond juvénile. Dès ce jeudi 12 mars, le stade de Nzeng-Ayong devient l’épicentre des éliminatoires zonales du championnat d’Afrique scolaire de football. Jusqu’au 15 mars, l’union des fédérations de football d’Afrique centrale (Uniffac) y organise un tournoi qualificatif décisif pour les jeunes talents de la sous-région, clôturant ainsi une longue phase éliminatoire initiée en novembre 2025.

Sur le rectangle vert, le pays hôte, le Gabon, croisera le fer avec la République démocratique du Congo et São Tomé-et-Príncipe dans un mini-championnat âprement disputé en poule unique. L’enjeu est colossal pour ces athlètes de la catégorie des moins de 15 ans, filles et garçons : seules les sélections qui domineront les débats et termineront en tête de leur groupe valideront leur précieux ticket pour les grandes finales continentales prévues le mois prochain.

Au-delà de la stricte compétition sportive, ce quatrième acte consécutif porté par la confédération africaine de football (CAF) se veut un véritable levier d’émancipation. En marge des rencontres, l’instance dirigeante déploiera plusieurs ateliers de formation dédiés aux jeunes reporters, aux entraîneurs et aux futurs médecins du sport, renforçant ainsi sa volonté de faire de cet événement une opportunité unique de développement global pour la jeunesse africaine.

