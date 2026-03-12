Une onde de choc supplémentaire a traversé le monde éducatif gabonais cette semaine. Alors que le pays est encore meurtri par le suicide tragique d’un lycéen lundi dernier à Libreville sur la passerelle du lycée Léon Mba, un nouveau drame a été évité de justesse, soixante-douze heures plus tard, à Lambaréné. Mercredi, un élève du lycée d’État Charles Mefane, identifié sous les initiales M.F.O.K., a tenté de mettre fin à ses jours en se précipitant du pont d’Isaac, dans les eaux de l’Ogooué.

L’intervention miraculeuse et courageuse d’un chauffeur de taxi, témoin de la scène, a permis de maîtriser l’adolescent de 22 ans avant qu’il ne commette l’irréparable. L’incident, largement relayé et commenté, a suscité une vive émotion et de nombreuses spéculations quant aux motivations du jeune homme. Face à l’ampleur de la rumeur, ce dernier a tenu à livrer sa propre version des faits, jeudi, dans une vidéo devenue virale, accompagné d’un activiste local bien connu.

Un conflit autour de la confiscation d’un téléphone portable

Contrairement aux rumeurs évoquant l’usage de stupéfiants ou une détresse scolaire profonde, l’incident puise son origine dans un conflit d’ordre disciplinaire, d’apparence banale, lié à la possession d’un téléphone portable au sein de l’établissement. L’élève, scolarisé en Terminale, explique avoir été surpris avec son appareil en classe.

La vidéo de l’incident d’hier

« Il vient dans la salle de classe, il m’a saisi le téléphone », relate-t-il dans la vidéo, désignant le censeur de l’établissement. La situation a dégénéré lorsque l’autorité éducative a menacé de détruire l’appareil, conformément au règlement intérieur qui prévoit cette sanction radicale. « Monsieur, vous ne pouvez pas casser mon téléphone. J’ai les données personnelles à l’intérieur », s’est alors défendu l’élève. L’affaire est remontée jusqu’au bureau du proviseur, aboutissant, selon les dires du jeune homme, à son exclusion immédiate et à la remise de son dossier scolaire, tout en récupérant finalement son téléphone.

L’engrenage d’une "idée superflue" et le poids de la culpabilité

De retour chez lui, confronté à l’exclusion et au poids de la situation, l’adolescent décrit un état de confusion mentale soudain. « J’ai tenté de réfléchir [...]. Maintenant, une idée superflue m’est venue seulement comme ça, directement. Ah, je sentais partir au pont d’Isaac », confie-t-il. Il décrit une sensation de dépossession de lui-même, « J’ai peur qu’il y ait quelqu’un qui me pousse à partir ».

La vidéo d’explication du lycéen

Dans un éclair de lucidité au milieu de cette crise, il a appelé sa sœur pour l’alerter de son geste imminent, essuyant au passage ses cris d’incompréhension. Une fois sur la passerelle, au bord du vide, c’est l’intervention providentielle du chauffeur de taxi qui a interrompu son geste. Dans la vidéo, le lycéen tient fermement à démentir les rumeurs sur son mode de vie : « Personnellement, je ne bois pas de kobolo. Je ne fume pas du tabac. [...] Je ne consomme pas tout ça ».

La vidéo s’est achevée sur des mots d’apaisement et de profonds regrets. Reconnaissant être sous le choc de son propre comportement ( « C’est la première fois que ça m’arrive. J’étais étonné même » ), il a présenté ses excuses à sa famille, à l’administration du lycée, ainsi qu’à la population. « J’ai tout le temps excusé pour la population et certaines personnes que j’avais influencées par mon geste. Vraiment, excusez-moi ». Un message de repentir qui vient clore cet épisode douloureux, rappelant, une fois de plus, la grande fragilité psychologique de certains élèves face aux mesures disciplinaires.