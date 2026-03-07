Gabon : Le FMI dresse le bilan de sa mission d’évaluation de 10 jours à Libreville

Une délégation du Fonds monétaire international (FMI), conduite par Aliona Cebotari, vient d’achever une mission technique à Libreville. Séjournant dans la capitale gabonaise du 25 février au 6 mars, l’équipe a passé au crible les récents développements économiques et les politiques publiques en vigueur. Cette visite stratégique s’inscrit dans le cadre d’un dialogue continu avec les autorités, destiné notamment à évaluer et à accompagner la mise en œuvre du plan national de croissance et de développement.

Au cœur de ces consultations figuraient les réformes structurelles actuellement portées par l’exécutif. Les discussions ont permis de souligner les avantages potentiels des initiatives visant à assainir la gestion des finances publiques. L’institution financière a particulièrement insisté sur l’impératif de consolider la bonne gouvernance, de dynamiser le climat des affaires et d’intensifier la lutte contre la corruption. Aliona Cebotari a d’ailleurs tenu à rappeler l’« importance cruciale de mener des politiques budgétaires et financières prudentes pour préserver la stabilité macroéconomique au Gabon et dans la région ».

La responsable de la délégation posant avec le ministre des Finances le 25 février

Afin de dresser un diagnostic précis de la situation, les émissaires ont multiplié les rencontres au plus haut sommet de l’État. La délégation a été reçue par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, et par le président de l’Assemblée nationale, Michel Régis Onanga Ndiaye. L’équipe a également tenu des séances de travail avec les ministres en première ligne sur ces dossiers, à savoir le ministre de l’Économie et des Finances, Thierry Minko, ainsi que la ministre de la Planification, Louise Pierrette Mvono.

Cette évaluation s’est voulue exhaustive, s’élargissant à divers acteurs institutionnels et économiques du pays. Des échanges pointus ont ainsi eu lieu avec le groupe de travail présidentiel sur la dette, les représentants de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC), mais aussi avec des dirigeants d’entreprises publiques et des acteurs du secteur financier. À l’issue de cette visite saluée pour son « dialogue franc » , la cheffe de mission a confirmé que les tractations se poursuivront dans les semaines à venir, avec en ligne de mire les prochaines réunions de printemps du FMI.