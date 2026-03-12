Buscador
Libreville, le jeudi 12 mars 2026
13e ANNÉE
Publié le 12 mars 2026 à 11h29min MàJ : //
International
Guerre au Moyen-Orient : le Gabon ordonne le rapatriement immédiat de ses ressortissants
Guerre au Moyen-Orient : le Gabon ordonne le rapatriement immédiat de ses ressortissants © 2026 D.R./Info241

-
Face à la dégradation continue de la situation sécuritaire au Moyen-Orient, le président gabonais a pris une décision majeure. Selon un communiqué officiel daté de ce mecredi 11 mars, le gouvernement a officiellement acté le rapatriement de tous les compatriotes gabonais résidents ou de passage dans cette région en conflit. Cette mesure d’urgence fait suite à la création, quelques jours plus tôt, d’une cellule de veille dédiée au suivi de cette crise internationale.

Le communiqué officiel

L’opération de rapatriement concerne en priorité les ressortissants déjà recensés auprès des autorités diplomatiques et consulaires de la zone. Pour les volontaires au retour qui ne seraient pas encore enregistrés, le ministère des Affaires étrangères les presse de se faire connaître dans les meilleurs délais auprès de la Cellule de veille et d’assistance d’urgence (CVAU). Quatre lignes téléphoniques sont mises à leur disposition pour faciliter ce recensement : le +966 594 731 262, le (+241) 744 017 18, le (+241) 661 896 83 et le (+241) 622 504 41.

Afin de garantir une exécution fluide et sécurisée de cette mission délicate, le pouvoir central a désigné un coordonnateur principal. C’est le chef de mission diplomatique de la République gabonaise près le Royaume d’Arabie Saoudite qui a été officiellement chargé de la supervision de l’ensemble du processus de rapatriement. Les autorités assurent une veille permanente pour accompagner chaque compatriote souhaitant regagner le territoire national.

