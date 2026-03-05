Gabon : Pétrole en berne, BTP en chute libre et les exportations s’effondrent au 3e trimestre 2025

Le verdict de la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEPF) a été rendu public ce jeudi 5 mars sur son site internet. Frappée de plein fouet par une conjoncture internationale morose, l’activité économique gabonaise a sérieusement trébuché en fin d’année 2025. Si la filière bois et les télécommunications affichent une santé insolente, elles peinent à masquer l’effondrement spectaculaire du secteur de la construction, la décrue pétrolière et le creusement alarmant du déficit commercial. Retour sur la radiographie d’un trimestre sous haute tension, où seuls quelques secteurs ont permis d’éviter le naufrage total.

La Note de conjoncture sectorielle du 3e trimestre datant de décembre 2025 dresse le bilan macroéconomique national pour le troisième trimestre de l’année 2025. Frappée par un environnement international incertain, l’activité économique a globalement reflué, affichant une baisse de 0,6 % de son indicateur composite. Cette contraction trouve en grande partie ses origines au-delà des frontières nationales. L’économie mondiale reste en effet fragilisée par des tensions géopolitiques persistantes, et plus particulièrement le conflit russo-ukrainien et les violences au Proche-Orient. Face à ces chocs exogènes multiples, plusieurs pans stratégiques de l’économie gabonaise ont vu leur dynamique s’enrayer brutalement.

Le secteur extractif à la peine, la filière bois en surchauffe

Dans le détail, le secteur primaire a affiché des résultats particulièrement disparates. Les activités extractives ont enregistré une baisse globale de 1,2 % au cours de ce troisième trimestre 2025. Cette contre-performance s’explique par la décrue de la production de pétrole, qui a chuté de 4,3 % en raison du vieillissement des champs matures et de divers problèmes techniques. Seule véritable éclaircie dans ce sous-secteur, le manganèse a bondi de 8,6 %, profitant d’un effet de rattrapage.

Secteur d’activité Évolution au 3e trimestre 2025 Évolution sur 9 mois (2025) Activités extractives -1,2 % -3,0 % Dont pétrole -4,3 % -2,1 % Dont manganèse +8,6 % -5,2 % Exploitation forestière (grumes) +25,2 % -6,6 % Agriculture de rente -15,7 % +1,2 % Industries du bois +7,0 % +8,5 % Bâtiments et travaux publics -9,9 % -36,7 %

À l’inverse, l’exploitation forestière s’est imposée comme le véritable point fort de cette période. L’indice de production de grumes a connu une progression fulgurante de 25,2 % par rapport au trimestre précédent. Cette vitalité exceptionnelle s’explique par une reprise de la demande et par une nette amélioration des conditions d’évacuation sur le réseau routier. Cette dynamique positive a directement irrigué les industries de transformation du bois, dont l’activité globale a grimpé de 7,0 %.

Chute sévère dans le bâtiment et repli de l’agro-industrie

Du côté du secteur secondaire, le bilan est lourdement plombé par l’effondrement des bâtiments et travaux publics. L’indice du chiffre d’affaires de ce secteur a dévissé de 9,9 %. La note officielle impute ce ralentissement à « l’arrivée en phase de finalisation » de nombreux chantiers, ainsi qu’à des retards de paiement. En toute logique, la production nationale de ciment a suivi cette courbe avec un fort recul estimé à 16,1 %.

Secteur d’activité Évolution au 3e trimestre 2025 Évolution sur 9 mois (2025) Transports (global) -2,8 % -4,2 % Dont transport aérien +5,2 % +4,3 % Dont transport ferroviaire -5,3 % -6,7 % Télécommunications +3,2 % +2,5 % Commerce général structuré -2,3 % -2,4 % Mobile money +7,0 % +14,55 %

Les agro-industries n’ont pas non plus échappé à cette tendance morose. L’agriculture de rente s’est repliée de 15,7 %. La transformation de sucre a subi une véritable dégringolade, chutant de 23,9 % à la suite de dysfonctionnements techniques majeurs survenus à l’usine, dont la perte de deux turbo-alternateurs. L’eau minérale a également reculé de 10,1 %, pénalisée par une baisse saisonnière de la demande.

Embellie dans les télécommunications et contraste commercial

Le secteur tertiaire a été freiné par les difficultés du réseau ferroviaire, dont le fret a reculé de 5,3 % suite à des déraillements ayant affecté l’acheminement du manganèse vers le port d’Owendo. Ce repli a entraîné une baisse globale de 2,8 % pour l’ensemble des transports. Le commerce structuré a également souffert, perdant 2,3 % en raison d’un fléchissement de la demande.

Cependant, l’économie numérique affiche une santé de fer. Les télécommunications ont confirmé leur dynamisme avec une hausse de 3,2 % de leur chiffre d’affaires, portée par les services de données. Parallèlement, le secteur du paiement mobile a consolidé ses revenus avec une croissance de 7,0 %, grâce au dynamisme des actions commerciales.

Acclimatation de l’inflation et creusement du déficit commercial

Sur le front macroéconomique, la note gouvernementale fait état d’une accalmie sur les prix. L’inflation a poursuivi sa décélération pour s’établir à 0,5 % au troisième trimestre 2025, contre 0,6 % au trimestre précédent. Sur le marché du travail, l’emploi public s’est renforcé : la fonction publique a vu ses effectifs augmenter de 1,4 %, soutenue par de nouvelles intégrations.

Indicateur macroéconomique Évolution trimestrielle (T3 2025) Évolution annuelle ou sur 9 mois Indicateur composite -0,6 % +0,2 % Inflation (prix à la consommation) +0,5 % +1,8 % Emploi public +1,4 % +2,6 % Exportations (valeur) -33,7 % -31,4 % Importations (valeur) +25,0 % +14,9 %

Le commerce extérieur dépeint en revanche une situation plus alarmante. La valeur globale des exportations s’est effondrée de 33,7 % par rapport au trimestre précédent, principalement en raison de la baisse des expéditions de combustibles minéraux et de métaux communs. Dans le même temps, les importations ont bondi de 25,0 %, creusant mécaniquement le déficit commercial national.