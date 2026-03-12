Mairie de Libreville : Le PDG s’empare du poste de 6e adjoint après la disgrâce de son dissident Moussotsi

L’hôtel de ville de Libreville a refermé, ce mercredi 11 mars, un long chapitre politico-administratif qui paralysait son exécutif depuis plusieurs mois. Réunis en session spéciale et extraordinaire sous la houlette de la gouverneure de la province de l’Estuaire, Marie-Françoise Dikoumba, les conseillers municipaux ont acté l’exclusion définitive de Nicolas Isidore Moussotsi Moussavou. Dans la foulée, ils ont procédé à l’élection de son successeur au poste stratégique de sixième adjoint au maire de la capitale gabonaise.

Sans véritable suspense, Félix Andy Makindey Nze Nguema s’est très largement imposé au terme de ce scrutin uninominal. Unique candidat en lice pour ce siège, il a raflé la mise avec un score sans appel, s’adjugeant une victoire écrasante qui vient légitimer sa nouvelle position au sein de l’équipe dirigeante de la municipalité librevilloise.

Un consensus politique inédit et transpartisan

Le nouveau sixième adjoint a bénéficié d’un appui transversal particulièrement remarquable au sein de l’assemblée communale. Sa candidature, initialement portée par le Parti démocratique gabonais (PDG), a réussi la prouesse de recueillir le soutien actif des trois autres groupes politiques représentés au conseil municipal, à savoir l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), le Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) ainsi que l’Union nationale (UN).

Détail du vote au conseil municipal Chiffres officiels Conseillers municipaux inscrits 151 Votants effectifs (un absent) 150 Voix pour Félix Andy Makindey Nze Nguema 134 (89,33 %) Bulletins blancs ou nuls 16

Cette élection de substitution trouve son origine directe dans l’exclusion, survenue le 13 novembre 2025, de Nicolas Isidore Moussotsi Moussavou des rangs du parti au pouvoir. Cette lourde sanction disciplinaire interne avait entraîné, de facto, la perte de son mandat de conseiller municipal et de ses fonctions d’adjoint. Saisi pour l’interprétation de l’article 270 du Code électoral, le Conseil d’État avait ensuite rendu, le 22 décembre 2025, un avis juridique confirmant définitivement la vacance du poste.

Le parti au pouvoir justifie son choix et referme la crise

Au lendemain de ce vote massif, la formation politique majoritaire UDB a tenu à réaffirmer sa ligne de conduite dans ce dossier particulièrement sensible. Gabriel Malonga Mouelet, président du groupe du parti au conseil municipal, a fermement clarifié la situation en déclarant : « Le PDG avait investi un candidat, celui qui a été voté aujourd’hui. La candidature de Moussotsi était une candidature dissidente ». Une sortie médiatique qui justifie la reprise en main de ce poste par l’appareil politique.

La session extraordinaire s’est achevée par la consécration du vainqueur du jour. Peu après la proclamation officielle des résultats en plénière, Félix Andy Makindey Nze Nguema a été formellement installé dans ses nouvelles fonctions par le premier magistrat de la ville, Pierre-Mathieu Obame Etoughe. Avec cette intégration, la municipalité de Libreville affiche un exécutif communal recomposé, tournant ainsi le dos à des mois de querelles intestines.