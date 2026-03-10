Buscador
Libreville, le mardi 10 mars 2026
Congo : L'ancien président de la Fecofoot condamné à la prison à perpétuité pour détournement

Publié le 10 mars 2026 à 20h39min MàJ : //
International
Congo : L’ancien président de la Fecofoot condamné à la prison à perpétuité pour détournement
© 2026 D.R./Info241

-
La justice congolaise a frappé un grand coup ce mardi 10 mars dans l’affaire de corruption qui ébranlait la Fédération congolaise de football (FECOFOOT). L’ancien président de l’instance, Jean-Guy Blaise Mayolas (63 ans), a été reconnu coupable de blanchiment d’argent, de détournement de fonds ainsi que de faux et usage de faux par la cour criminelle de Brazzaville. Absent lors de son procès, le dirigeant sportif a été condamné par contumace à la prison à perpétuité, une peine identique à celle prononcée contre plusieurs de ses proches, dont son fils Lionel Mayolas.

L’enquête a révélé le détournement de plus d’un million d’euros (environ 656 millions FCFA) issus des financements de la FIFA. Cette somme colossale inclut notamment une subvention de 500 000 dollars (environ 328 millions FCFA) octroyée en 2020 dans le cadre du programme d’aide contre la Covid-19 pour le développement du football féminin. Les engagements pris pour la création de championnats et l’amélioration des infrastructures n’ont jamais été tenus. Le verdict touche l’ensemble de la chaîne de commandement : le secrétaire général, Badji Mombo Wantete, ainsi que le trésorier Raoul Kanda, ont tous deux écopé de cinq ans de prison ferme.

Cette condamnation historique intervient après une période de turbulences majeures pour le football congolais, déjà marqué par une suspension de la FIFA en 2025 pour ingérence gouvernementale. Cet épisode sombre avait contraint l’équipe nationale à déclarer forfait pour ses matchs de qualification à la Coupe du monde 2026 contre la Zambie et la Tanzanie. Jean-Guy Blaise Mayolas, qui comparait autrefois le football à un simple « jeu de dames » ne devant pas être pris trop au sérieux, voit son parcours s’achever sur ce naufrage judiciaire qui laisse la fédération en quête d’une refonte profonde de sa gouvernance.

