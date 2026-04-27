Pronostic Champions League : la cote 1,83 pour le choc PSG vs Bayern 

Un très grand affrontement du football européen : le Paris Saint-Germain accueille le Bayern Munich au Parc des Princes pour le match aller des demi-finales de la Ligue des champions prévu ce mardi 28 avril 2026 à 19h00 GMT.

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Contexte

Le PSG, champion d’Europe en titre et leader de la Ligue 1, en quart de finale a éliminé Liverpool, s’imposant par 2-0 à l’aller comme au retour. Sur les dix dernières rencontres toutes compétitions confondues, les Parisiens ont enregistré huit victoires pour deux défaites, avec une différence de buts impressionnante de 27-8.

Du côté du Bayern Munich, déjà sacré champion de Bundesliga, la qualification pour les demies s’est faite aux dépens du Real Madrid, détenteur du plus grand nombre de titres en Ligue des Champions. L’équipe allemande est invaincue depuis 19 matchs et arrive dans la capitale française sur une série de neuf victoires consécutives, avec une différence de buts de 33-13.

À noter que ces deux équipes se sont déjà croisées cette saison : les Bavarois, emmenés par Vincent Kompany, avaient arraché une victoire 2-1 à Paris lors de la phase de ligue.

Statistiques PSG vs Bayern

Le Bayern a remporté ses cinq dernières confrontations face au PSG en Ligue des Champions.

Le PSG reste invaincu sur ses sept derniers matchs dans la compétition.

Sur les huit dernières rencontres entre les deux clubs en Ligue des Champions, le Bayern est resté invaincu sept fois.

Lors des six derniers affrontements toutes compétitions confondues, jamais plus de trois buts n’ont été marqués entre le PSG et le Bayern.

Les cinq derniers face-à-face ont vu un total de dix corners ou moins.

Options de paris à considérer basées sur ces chiffres

Victoire du PSG : 2,4

Match nul : 4,03

Victoire du Bayern : 2,86

PSG ne perd pas : 1,46

Bayern ne perd pas : 1,67

Moins de 3,5 buts : 1,82

Moins de 10,5 corners : 1,76

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Pronostic pour le match de Champions League PSG vs Bayern du 28 avril 2026

Pari principal : Total de corners +9,5. Cote : 1,83

Les deux équipes exploitent activement les ailes en attaque, avec des ailiers très actifs capables de dribbler n’importe quel adversaire en un contre un. Par ailleurs, les deux équipes obtiennent en moyenne près de six corners par match cette saison (5,7 pour le PSG contre 5,8 pour le Bayern). Par conséquent, pour ne pas trop risquer, il est conseillé de parier sur le fait qu’on aura au moins 10 corners.

Pari supplémentaire : Pénalty ou expulsion dans le match. Cote : 2,00

Il est à noter que quatre des cinq derniers matchs entre Paris et Munich ont vu au moins un carton rouge. Compte tenu de l’intensité de ces rencontres, il est fort probable que cette tendance se poursuive.

Il est également intéressant de constater que l’arbitre Sandro Schärer a accordé des penalties lors de ses trois derniers matchs de Ligue des Champions