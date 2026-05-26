Gabon : La Fifa pointe un déficit infrastructurel alarmant sur l’ensemble du pays

Libreville abrite en ce début de semaine un atelier crucial de la Fédération internationale de football association (Fifa), dont le diagnostic sur l’état du football de base au Gabon s’avère sans appel. Initiée en 2022 par les experts Étienne Sockeng et Amr Moheb, une étude de fond révèle un gouffre logistique béant : le pays ne compte qu’un seul stade pour 1 078 licenciés, contre une moyenne de 262 pratiquants sous d’autres cieux de même envergure. Ce déséquilibre criant étouffe inéluctablement le potentiel de la jeunesse gabonaise, condamnée à évoluer sur des aires de jeu saturées, ce qui freine toute véritable éclosion de futurs champions.

Face à cette hérésie structurelle, un double appel à la responsabilité s’impose pour redresser la barre. D’une part, les pouvoirs publics, garants de l’aménagement du territoire, sont invités à replacer d’urgence les infrastructures sportives au cœur de la planification urbaine. D’autre part, la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) est vivement interpellée sur la nécessité d’activer de manière agressive les mécanismes de financement de l’instance mondiale. Ces leviers internationaux sont en effet spécialement conçus pour doter le sport amateur de terrains modernes et praticables.

Conscients de l’urgence, les acteurs majeurs de l’écosystème — membres du comité exécutif, présidents de ligues et de clubs, arbitres, techniciens et journalistes — se sont réunis pour quarante-huit heures de travaux dans la capitale. Face à cette assemblée, l’expert Étienne Sockeng a rappelé sans fard que « le hasard est un mauvais maître, sans stratégie il n’y a aucune vision ». Ces moments de réflexion en commissions devront accoucher de recommandations concrètes, offrant ainsi une feuille de route claire et réaliste au futur comité exécutif pour structurer durablement le football national.