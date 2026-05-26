Gabon : Une vendeuse de manioc aux excréments humains devant la justice ce jeudi à Mouila

L’affaire suscite un profond émoi et une vague d’indignation dans le sud du Gabon depuis la semaine dernière. Une commerçante de Lebamba (Ngounié) dont l’identité n’a pas été dévoilée, a été placée sous mandat de dépôt à la prison centrale de Mouila. Sous fond d’accusations mystico-sanitaire, elle est accusée d’avoir sciemment dissimulé des excréments dans les bâtons de manioc qu’elle commercialisait, un acte qui a rapidement alerté les autorités locales et choqué l’opinion publique.

Selon l’AGP qui a rapporté les faits ce lundi, la mise en cause exerçait ses activités génératrices de revenus dans le chef-lieu du département de la Louetsi-Wano. C’est dans cette localité d’ordinaire paisible que la vendeuse écoulait sa marchandise frelatée, trompant la vigilance de ses clients habitués à consommer ce produit incontournable de l’alimentation gabonaise.

Une découverte révoltante au domicile de la victime

Les faits, d’une rare sordidité, se sont déroulés la semaine dernière dans un point de vente très fréquenté de la ville. Une cliente, persuadée d’avoir acheté un produit sain et de consommation courante pour son foyer, a procédé à l’achat de ces denrées. L’horreur s’est révélée loin des regards du marché, dans l’intimité de sa cuisine.

Une vue du marché de Lebamba, lieu des faits

En ouvrant le conditionnement en feuilles de son bâton de manioc une fois rentrée à son domicile, la victime a fait une découverte aussi inattendue que répugnante : la présence évidente de matières fécales incrustées à l’intérieur de la pâte. Dépitée et révoltée par cette supercherie sanitaire aux probables relents mystiques, elle n’a pas hésité à saisir immédiatement les autorités compétentes pour dénoncer la commerçante.

Sorcellerie et lourdes peines encourues

L’intervention des forces de l’ordre a été prompte, aboutissant à l’interpellation rapide de la suspecte. À l’issue de sa garde à vue, elle a été déférée et présentée au parquet de la République près le tribunal de première instance de Mouila. Face à la nature des faits reprochés, le ministère public a décidé de la poursuivre formellement pour présomption de pratiques de sorcellerie et de charlatanisme, justifiant ainsi son incarcération préventive.

Le dénouement de cette troublante affaire est désormais très attendu par les populations, encore sous le choc. L’audience qui scellera le sort de l’indélicate commerçante est fixée au jeudi 28 mai prochain. Si sa culpabilité venait à être formellement établie par les juges, la prévenue encourt de très lourdes sanctions pénales, incluant une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans, assortie d’une amende particulièrement dissuasive de cinq millions de francs CFA.