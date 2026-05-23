Gabon : Lundi et mercredi prochains déclarés chômés et payés pour la Pentecôte et l’Aïd el-Kébir

Les travailleurs gabonais s’apprêtent à vivre une semaine particulièrement allégée en cette fin du mois de mai. Par le biais de deux communiqués officiels datés du 19 mai 2026, le ministère du Travail, du Plein emploi, du Dialogue social et de la Formation professionnelle a annoncé une série de jours de repos dans l’ensemble du pays. Ces décisions successives visent à permettre la célébration de deux événements majeurs.

Le premier texte, numéroté 0006, concerne la fête de la Pentecôte. Conformément aux dispositions du décret n°00727/PR/MTEFP du 29 juin 1998 réglementant le régime des jours fériés en République Gabonaise, tel que modifié par le décret n°000484/PR/MTE du 26 mai 2004, les journées du dimanche 24 et du lundi 25 mai 2026 marquent respectivement la « Pentecôte » et le « lundi de Pentecôte ». Ces deux dates sont par conséquent déclarées fériées et chômées sur toute l’étendue du territoire national.

Dans la foulée, un second document a été publié pour acter une autre grande célébration. Le communiqué numéro 0007 confirme en effet la date de la célébration de « l’Aïd El Kébir », plus communément appelée « Fête du Mouton ». À ce titre, le ministre Jacqueline Ilogue, épouse Bignoumba, a officialisé les modalités pratiques pour le monde du travail. La journée du mercredi 27 mai 2026 a ainsi été déclarée fériée, chômée et payée pour tous les employeurs et travailleurs du pays.