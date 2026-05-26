Naufrage près de Gamba : Course contre la montre pour retrouver 4 marins gabonais portés disparus

L’inquiétude ne cesse de grandir dans la province de l’Ogooué-Maritime à la suite d’un grave drame maritime. Dans la nuit du 23 au 24 mai, un remorqueur et une barge de type S6, exploités par la société MTG sous l’immatriculation BG 32-71, ont fait naufrage au large des côtes de Gamba. Cet incident dramatique a entraîné la disparition de quatre marins gabonais, plongeant leurs familles et toute la communauté portuaire dans l’angoisse alors que les opérations de secours s’intensifient.

Selon les premières informations communiquées par les autorités maritimes gabonaises, le convoi avait entamé son périple à Kango, marquant une escale à Libreville avant de mettre le cap sur Port-Gentil. Les derniers échanges radio avec l’équipage ont été enregistrés entre 1h00 et 1h30 du matin. Le silence radio qui s’en est suivi n’a été brisé qu’au lever du jour, lorsque le Victoria Jet, un navire assurant la liaison maritime entre Port-Gentil et Libreville, a donné l’alerte après avoir aperçu la barge dérivant seule en pleine mer.

Un important dispositif de secours déployé

Face à l’imminence du danger et à cette situation préoccupante, les autorités gabonaises ont immédiatement déclenché un vaste dispositif de sauvetage. Le vice-amiral Charles Hubert Bekale Meyong est monté au créneau sur les antennes de la télévision nationale pour dresser un premier bilan des missions de reconnaissance aérienne et maritime. « Malgré plus d’une heure de survol et de recherches en mer, aucun radeau ni aucun membre d’équipage n’ont pu être localisés à ce stade », a-t-il déclaré, soulignant l’extrême complexité des opérations due aux conditions en mer et à l’immensité de la zone à balayer.

Malgré ce constat difficile, les enquêteurs privilégient l’hypothèse selon laquelle les marins auraient pu abandonner le remorqueur et s’échapper à bord de radeaux de sauvetage avant que le bâtiment ne sombre. Pour maximiser les chances de retrouver les survivants, une véritable armada a été déployée par le ministère de la Défense nationale. Le patrouilleur P665, le remorqueur civil Anicia, une unité nautique de la gendarmerie nationale, appuyés depuis les airs par un avion de surveillance maritime ALSR, quadrillent actuellement ce périmètre sensible du littoral.

L’épave localisée à 62 mètres de profondeur

Parallèlement aux recherches en surface, les équipes techniques ont réalisé une avancée significative en localisant l’épave du remorqueur. Le navire englouti gît à environ 62 mètres de profondeur. Face à cette situation, les autorités prévoient de solliciter une structure spécialisée dans les opérations sous-marines afin d’inspecter la carcasse et de déterminer avec précision les circonstances exactes ayant conduit à ce drame nocturne.

Cette nouvelle tragédie maritime suscite une vive émotion au sein de l’opinion publique, affectant particulièrement les communautés maritimes de Port-Gentil et de Gamba, qui restent suspendues aux moindres remontées d’informations. Face à cette détresse, la ministre d’État à la Défense nationale, Brigitte Onkanowa, a tenu à rassurer les familles. Elle a garanti que les recherches se poursuivraient sans relâche et qu’un nouveau point de situation serait communiqué au gré de l’évolution des opérations sur le terrain.