Élections professionnelles : la CNEP valide les résultats du public avec un taux de participation de 63,15 %

La Commission nationale des élections professionnelles (CNEP) du Gabon a procédé, du 15 au 17 mai, à la centralisation des résultats des scrutins tenus les 28 avril et 13 mai. Sous la présidence d’Alain Jules Monangze, les travaux en session plénière ont permis de décrypter minutieusement les procès-verbaux issus des neuf commissions provinciales électorales du pays. Ce processus de vérification visait à répartir les sièges au sein des différents ministères en se basant sur le seuil légal de représentativité fixé à 10 % des suffrages valablement exprimés.

Selon les procès verbaux parvenus à Info241, les indicateurs globaux du secteur public témoignent d’un engouement certain des agents de l’État pour ce renouvellement du paysage syndical. Sur un collège électoral de 67 037 agents inscrits, 42 334 votants se sont rendus aux urnes, établissant ainsi un taux de participation national de 63,15 %. Au total, les suffrages valablement exprimés se chiffrent à 39 766, permettant de pourvoir 259 sièges répartis à travers les différentes administrations publiques. L’écrémage aura été sévère : sur les 111 organisations syndicales en lice, seules 54 ont réussi à obtenir au moins un siège, soit un taux de réussite de 48,65 %.

L’Éducation nationale et la Santé, bastions très disputés

L’analyse détaillée par département ministériel révèle des batailles électorales intenses, particulièrement dans les secteurs à forte densité d’agents. Au ministère de l’Éducation nationale, qui comptait de loin le plus grand nombre d’inscrits avec 25 579 agents, seuls trois syndicats sur les 25 en lice ont franchi la barre fatidique des 10 %. Le Syndicat des enseignants de la base (SEB) s’y impose avec 6 sièges, suivi de la Fédération syndicale des enseignants de l’Éducation nationale (FESEENA) avec 5 sièges, et le Syndicat organisé pour sauver l’Éducation (SOSE) qui en récolte 4. Les 22 autres organisations syndicales de ce ministère n’ont pas atteint le seuil requis pour siéger.

Les résultats des élections professionnelles par ministère :

Ministère Inscrits Votants Taux de participation Sièges à pourvoir Syndicats élus (Nombre de sièges) Affaires étrangères 520 278 53,50 % 10 SAAE (10) Affaires sociales 3 326 2 386 71,70 % 10 SAPAS (5), SYNATRASS (5) Agriculture 1 202 678 56,40 % 10 SYNPA (5), SYTRAG (5) Commerce et PME 1 014 635 62,60 % 10 SNAC (5), SYNAMC (3), SYNAP-PME (2) Communication 1 481 1 002 67,70 % 10 SYPROCOM (6), SYNACOP (2), SYNAPAP (2) Eaux et Forêts 758 716 94,50 % 10 SYNAGREN (10) Économie et Finances 4 148 3 008 72,52 % 10 SYNAT (5), SYLICONE (3), SYNADGB (2) Éducation nationale 25 579 17 361 67,87 % 15 SEB (6), FESEENA (5), SOSE (4) Enseignement supérieur 2 903 1 252 43,10 % 10 SNEC (5), SAPMESURES (3), SYNAPUGREES (2) Fonction publique 2 372 1 252 52,80 % 10 SYNAFOPRA (10) Industrie 230 96 41,70 % 10 SYNAMI (10) Intérieur et Sécurité 1 116 746 66,80 % 10 SYNAMONI (6), SYNAMI (4) Jeunesse et Sports 1 504 773 51,40 % 10 SYNACA (3), SYNAJES (3), CONAPSAC (2), SY.PR.A.JE.S (2) Logement et Habitat 1 260 646 51,30 % 10 SNULF (8), SYNA-HAB (2) Mines 183 133 72,70 % 10 SYPROMINES (10) Mer et Pêche 278 199 71,60 % 10 SYNAMIPA (10) Pétrole et Gaz 1 238 833 67,30 % 10 SYNAHYDRO (6), SAMPERH (4) Planification 581 132 22,70 % 10 SYNASS-ECONOMIE (10) Réforme des institutions 222 147 66,20 % 10 SAMRI (10) Santé 13 306 7 334 55,11 % 14 SUSGA (6), SYNAMONPS (3), SYNAPS (3), FORSY-PS (2) Tourisme 337 254 75,40 % 10 SNAPTOUR (7), SA’ART (3) Transports 1 195 791 66,20 % 10 SAMTAC (4), SYNADGTT (3), SYNASR (3) Travail (PAN Travail) 474 352 74,30 % 5 SAAT (3), SYNAT (2) Travail (PAN Formation) 821 670 81,61 % 5 SYNEPFOP (2), SYNFEP (2), SYFOP (1) Travaux publics 1 394 1 099 78,80 % 10 SYNAPRO BTP-AT (6), ONPESE (4) Énergie et Eau 267 158 59,20 % 10 SYNASEER (9), SYNAPERH (1)

La dynamique de concentration syndicale est similaire au ministère de la Santé, deuxième plus gros vivier électoral avec 13 306 inscrits. Le Syndicat urgence santé du Gabon (SUSGA) s’y taille la part du lion en raflant 6 des 14 sièges à pourvoir. Il est talonné par le Syndicat national de la main-d’œuvre non permanente de la santé (SYNAMONPS) et le Syndicat national des personnels de la santé (SYNAPS), qui obtiennent chacun 3 sièges. Ailleurs, des syndicats historiques conservent leur ancrage, à l’image du Syndicat national des agents du Trésor (SYNAT) qui domine au ministère de l’Économie avec 5 sièges sur 10.

Ouverture du contentieux électoral pour les enseignants

Si les résultats sont désormais connus et actés par le mode de calcul combinant le quotient électoral et le plus fort reste, l’heure est à présent à la gestion d’éventuels litiges. La CNEP a émis une communication spécifique à l’attention des organisations syndicales du secteur de l’Éducation nationale ayant pris part au scrutin du 13 mai 2026. Le président de l’institution a informé les acteurs concernés que la période exclusivement consacrée au dépôt des recours est fixée du mardi 26 au jeudi 28 mai à 18h00.

Pour être jugées recevables par la juridiction compétente, ces réclamations devront respecter un formalisme très strict. Les organisations syndicales sont invitées à transmettre leurs recours, « dûment motivés et accompagnés des pièces justificatives nécessaires », directement auprès du secrétariat de la commission siégeant au gouvernorat de l’Estuaire à Libreville. L’institution électorale se veut intraitable sur le respect du chronogramme, prévenant avec fermeté que « passé ce délai, aucun recours ne sera recevable ». Cette ultime phase contentieuse refermera définitivement cette séquence électorale décisive pour le dialogue social au Gabon.