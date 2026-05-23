Sénégal : Le président Bassirou Diomaye Faye acte la rupture en limogeant Ousmane Sonko

C’est un véritable séisme politique qui secoue le sommet de l’État sénégalais. Dans la nuit du vendredi 22 mai, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a officiellement mis fin aux fonctions de son Premier ministre, Ousmane Sonko. Cette décision retentissante, matérialisée par le décret n°2026-128, a été annoncée solennellement sur les antennes de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS), plongeant le pays dans une nouvelle configuration institutionnelle.

Les conséquences de cet acte présidentiel sont immédiates. Le limogeage du chef du gouvernement entraîne de facto la dissolution de l’ensemble de l’équipe gouvernementale. Dans l’attente de la nomination d’un nouveau locataire à la Primature et de la formation d’un cabinet inédit, les ministres sortants ont été chargés d’assurer l’expédition des affaires courantes. Pour l’heure, aucune précision n’a été apportée par la présidence quant au calendrier de cette succession, ni sur les raisons officielles ayant motivé ce changement de cap drastique.

La réaction du principal intéressé ne s’est toutefois pas fait attendre. Quelques heures seulement après l’officialisation de son éviction, Ousmane Sonko a pris la parole via sa page Facebook pour s’adresser à ses sympathisants. « Ce soir, je dormirai le cœur léger à la cité Keur Gorgui », a déclaré le natif de Thiès dans un message particulièrement bref, mais qui a immédiatement enflammé les débats et les commentaires sur les réseaux sociaux.

Cette décision radicale vient cristalliser les bruits de couloir qui faisaient état, depuis plusieurs mois, d’un malaise grandissant au sommet de l’exécutif. Des divergences stratégiques, des différences d’approche dans l’exercice du pouvoir et de sourdes rivalités d’influence semblaient distendre les liens entre les deux têtes de l’exécutif. Ce décret acte ainsi la rupture d’une alliance politique historique qui avait pourtant porté l’alternance au Sénégal, ouvrant une séquence de fortes attentes sociales où les prochains choix de Bassirou Diomaye Faye seront scrutés avec une attention toute particulière.