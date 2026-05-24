Gabon : Près de 1 000 milliards d’investissements publics retirés du budget 2026 car mal préparés

Le Projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026, examiné et adopté lors du Conseil des ministres du vendredi 22 mai, acte un sévère tri dans les ambitions d’investissement de l’État gabonais. Les dépenses d’investissement passent de 2 137,2 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale à 1 169,1 milliards dans le PLFR. La coupe atteint donc 968,1 milliards de francs CFA, soit une baisse de 45,30 %. En clair, près de 1 000 milliards de francs CFA de projets ont été retirés de la programmation budgétaire.

Cette réduction massive est l’un des signaux les plus forts du budget rectificatif. Elle ne relève pas seulement d’un ajustement comptable, mais d’un aveu de méthode. Le communiqué final du conclave ministériel dirigé par Oligui Nguema indique que cette baisse est « essentiellement due à la déprogrammation de projets en l’absence d’études de faisabilité ». Autrement dit, le gouvernement reconnaît que plusieurs investissements inscrits au budget n’étaient pas suffisamment préparés pour être exécutés dans des conditions crédibles.

Des projets annoncés, mais pas toujours prêts

Ce retrait pose une question sensible : combien de projets publics avaient été inscrits au budget sans base technique suffisamment solide ? Une étude de faisabilité n’est pas un détail administratif. Elle permet d’évaluer le coût réel d’un projet, son impact, son calendrier, ses contraintes techniques, ses risques et les conditions de son financement. Sans elle, un chantier peut devenir une promesse politique difficilement réalisable.

Poste budgétaire Loi de finances initiale PLFR 2026 Variation Dépenses d’investissement 2 137,2 milliards de francs CFA 1 169,1 milliards de francs CFA -968,1 milliards de francs CFA Variation relative — — -45,30 % Budget de l’État 6 358,2 milliards de francs CFA 5 495,2 milliards de francs CFA -862,9 milliards de francs CFA Dépenses de l’État 5 994,3 milliards de francs CFA 5 180,0 milliards de francs CFA -814,3 milliards de francs CFA

En retirant ces lignes, l’exécutif tente donc de distinguer les projets mûrs des projets encore trop fragiles. Le PLFR veut, selon le communiqué, « assainir le cadre macroéconomique » et « renforcer la crédibilité de la programmation budgétaire ». La formule est importante : il ne s’agit plus de gonfler le budget d’investissement pour afficher une ambition, mais de ne conserver que les projets capables d’entrer réellement en exécution.

L’investissement baisse plus vite que le budget global

Le contraste est frappant. Le budget général de l’État recule de 862,9 milliards de francs CFA, soit 13,57 %, tandis que les seules dépenses d’investissement diminuent de 968,1 milliards, soit 45,30 %. L’investissement public absorbe donc l’essentiel du choc budgétaire, bien davantage que les dépenses courantes ou les transferts.

Cette situation montre que l’État a choisi de concentrer l’ajustement sur les projets jugés non mûrs ou insuffisamment documentés. En comparaison, les dépenses de personnel reculent très faiblement, à 958,6 milliards de francs CFA, soit seulement 1,1 milliard de baisse. Les transferts restent eux aussi presque stables, à 428,2 milliards de francs CFA, malgré l’effort global de rationalisation.

Une cure de réalisme imposée par les recettes

Ce tri dans l’investissement intervient surtout parce que les ressources de l’État ont été fortement révisées. Les recettes budgétaires nettes passent de 3 808,0 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale à 2 928,2 milliards dans le PLFR. La baisse atteint 879,8 milliards de francs CFA, soit 23,10 %. Face à un tel manque à gagner, maintenir le même niveau d’investissement aurait fragilisé l’équilibre budgétaire.

Indicateur Loi de finances initiale PLFR 2026 Variation Recettes budgétaires nettes 3 808,0 milliards de francs CFA 2 928,2 milliards de francs CFA -879,8 milliards, soit -23,10 % Ressources et charges budgétaires 6 358,2 milliards de francs CFA 5 495,2 milliards de francs CFA -862,9 milliards, soit -13,57 % Croissance économique 6,5 % 4,0 % -2,5 points Investissements 2 137,2 milliards de francs CFA 1 169,1 milliards de francs CFA -968,1 milliards, soit -45,30 %

Le gouvernement a donc choisi de réduire les dépenses plutôt que de conserver une programmation devenue difficilement soutenable. Le communiqué explique que le PLFR vise aussi à garantir le financement de l’économie tout en veillant à la soutenabilité de la dette. Ce point est crucial : l’État veut continuer à investir, mais sans multiplier les engagements non maîtrisés ni compromettre sa crédibilité auprès des partenaires financiers.

La dette et les charges obligatoires resserrent l’étau

Pendant que les investissements sont rabotés, d’autres dépenses progressent ou restent difficiles à comprimer. Les charges financières de la dette passent de 419,8 milliards à 487,6 milliards de francs CFA, soit une hausse de 67,7 milliards. Cette progression, d’environ 16,13 %, rappelle que l’État gabonais conserve une marge de manœuvre limitée face au poids de ses engagements financiers.

Les dépenses de biens et services augmentent également, à 562,4 milliards de francs CFA, soit 146,7 milliards de plus que prévu initialement. Le communiqué explique notamment cette hausse par la réévaluation des remboursements de TVA, évaluée à 69,8 milliards. Le gouvernement ne coupe donc pas partout. Il arbitre entre des dépenses obligatoires, des charges financières en hausse et des projets d’investissement dont la préparation est jugée insuffisante.

Une réponse aux attentes du FMI et de la CEMAC

Le communiqué situe clairement le PLFR dans un environnement de surveillance macroéconomique renforcée. Le texte prend en compte les recommandations formulées lors de la Conférence des chefs d’État de la CEMAC à Brazzaville en janvier 2026, celles de la mission de consultation du FMI en février, ainsi que les délibérations du directoire du FMI en marge des Assemblées de printemps à Washington en avril. L’objectif est d’aligner la trajectoire budgétaire du Gabon sur des engagements financiers plus crédibles.

Dans cette perspective, le retrait de près de 1 000 milliards de francs CFA de projets sans études de faisabilité apparaît comme un geste de discipline. Le gouvernement veut montrer qu’il ne confond plus investissement public et accumulation d’annonces. La question sera désormais de savoir si les projets maintenus seront effectivement exécutés, dans les délais, avec des coûts maîtrisés et des résultats visibles.