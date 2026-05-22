Centrafrique : Faustin-Archange Touadéra remanie son gouvernement au lendemain du cycle électoral

Dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 mai, le président centrafricain, Faustin-Archange Touadéra, a procédé à un remaniement de son gouvernement, marquant le terme du cycle électoral et l’installation de la nouvelle Assemblée nationale. Dévoilée au petit matin, la nouvelle architecture de l’exécutif se compose de trente-deux membres, dont quatre ministres d’État, vingt-six ministres et deux ministres délégués. Le chef de l’État a fait le choix de la continuité à la tête du gouvernement en renouvelant sa confiance au Premier ministre, Félix Moloua, en poste depuis 2022.

L’ossature régalienne du précédent cabinet demeure largement intacte. Les ministères stratégiques conservent en effet leurs titulaires respectifs, à l’instar d’Arnaud Djoubaye Abazène à la Justice, de Claude Rameaux Bireau à la Défense, de Sylvie Baïpo-Temon aux Affaires étrangères, de Rufin Benam Beltoungou aux Mines ou encore d’Hervé Ndoba aux Finances. Néanmoins, un jeu de chaises musicales s’est opéré pour d’autres cadres de l’exécutif : Arthur Bertrand Piri quitte l’Énergie pour les Travaux publics, l’ancien chef rebelle Hassan Bouba passe de l’Élevage à l’Urbanisme, tandis qu’Évariste Ngamana hérite de la Communication en remplacement de Maxime Balalou, muté au Commerce.

Cette refonte gouvernementale consacre par ailleurs l’entrée en lice de dix nouvelles personnalités, dont plusieurs figures directement issues de la campagne présidentielle, à l’image du porte-parole du président. Le financier Marc Mandaba prend ainsi les rênes de l’Économie, et le directeur général de la police, Bienvenu Zokoue, se voit confier l’Intérieur et la Sécurité publique. De son côté, Henri Wanzet intègre l’équipe pour assurer le suivi crucial des accords de paix et du désarmement conclus avec les groupes armés. Si ce remaniement apporte de nouveaux profils, il pèche sur le terrain de la parité avec seulement cinq femmes nommées, tout en faisant l’impasse remarquée sur les secteurs de la culture et du tourisme.