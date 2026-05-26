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Sénégal : Un économiste nommé Premier ministre après le limogeage d’Ousmane Sonko

Publié le 26 mai 2026 à 06h51min MàJ : //
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Sénégal : Un économiste nommé Premier ministre après le limogeage d’Ousmane Sonko
Sénégal : Un économiste nommé Premier ministre après le limogeage d’Ousmane Sonko © 2026 D.R./Info241

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Trois jours seulement après l’éviction inattendue d’Ousmane Sonko et la dissolution de l’équipe gouvernementale, le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a désigné son nouveau chef du gouvernement ce lundi 25 mai. Le choix de l’exécutif s’est porté sur Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo, un haut fonctionnaire de 60 ans qui siégeait déjà au sein du cabinet sortant depuis avril 2024. Cette nomination rapide intervient dans un contexte politique particulièrement tendu, avec pour objectif clair d’assurer la continuité de l’État et de maintenir le cap de l’Agenda national de transformation « Sénégal 2050 », dont le nouveau locataire de la Primature constituait l’une des principales chevilles ouvrières.

Pour apaiser les incertitudes nées de cette rupture au sommet de l’État, la présidence mise sur le profil rassurant et résolument technocratique d’un économiste chevronné, spécialiste de la macroéconomie, de la régulation bancaire et de la finance islamique. Pur produit de l’excellence académique nationale, passé par le Prytanée militaire de Saint-Louis et l’université Cheikh-Anta-Diop de Dakar, Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo a forgé l’essentiel de son parcours à la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bceao), jusqu’à en atteindre le secrétariat général au début de l’année 2024. Son expertise s’est avérée cruciale lors des récentes opérations financières du pays, qu’il s’agisse des émissions d’eurobonds ou des délicates tractations avec le Fonds monétaire international (FMI).

Conscient de l’urgence économique et sociale qui l’attend dans cette nouvelle configuration politique, le nouveau Premier ministre a qualifié sa mission de « sacerdoce » lors de sa première prise de parole officielle. Appelant à un sursaut collectif, il a estimé que le pays se trouvait à un tournant exigeant « un changement de méthode dans la cohérence institutionnelle et de l’action gouvernementale », tout en écartant l’idée d’un changement de cap idéologique. Soucieux de préserver la confiance des investisseurs et du secteur privé malgré les récents remous institutionnels, il a tenu à envoyer un message de stabilité en affirmant que le Sénégal demeure « un pays sûr et fiable, et entend le rester ».

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