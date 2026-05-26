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Grand Libreville : Après 3 jours de calvaire dans le noir, Owendo et Bikélé retrouvent enfin l’électricité !

Publié le 26 mai 2026 à 09h31min MàJ : il y a 3 heures - Temps de lecture : 5 minutes // Auteur : Ader Yadano
Société
Grand Libreville : Après 3 jours de calvaire dans le noir, Owendo et Bikélé retrouvent enfin l’électricité !
Une vue de la zone sinistrée ce matin © 2026 D.R./Info241
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Les populations du Grand Libreville respirent enfin. Après soixante-douze heures d’une panne générale qui a plongé des milliers de foyers dans une obscurité totale, l’électricité est progressivement revenue ce mardi 26 mai au petit matin, aux environs de 5 heures. L’annonce officielle de ce rétablissement a été faite par la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) sur sa chaîne WhatsApp à 9h21. Ce retour à la normale met un terme à un sevrage énergétique particulièrement éprouvant qui a durement frappé la commune d’Owendo, l’agglomération de Bikélé dans la commune de Ntoum, ainsi qu’une importante partie du cinquième arrondissement de la capitale gabonaise.

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Dans ces zones lourdement affectées, la fin de ce calvaire a été accueillie par des cris de joie. Dès le jaillissement des premières lueurs des ampoules, de nombreux habitants sont sortis sur le pas de leur porte pour célébrer la nouvelle. Les commerces de proximité, les restaurants et les petits entrepreneurs, contraints à une paralysie presque totale et confrontés à des pertes financières significatives, voient enfin le bout du tunnel. « Nous avons beaucoup souffert pendant ces trois jours. Le retour du courant est un véritable soulagement », a confié Albertine Mpiga, une riveraine rencontrée au quartier Akournam 2.

 Le verdict technique : un sinistre sur des installations de 1975

Loin d’être un simple dysfonctionnement du réseau, ce black-out généralisé trouve sa source dans un incident technique majeur survenu le samedi 23 mai aux environs de 16h30. Selon les autorités compétentes, une violente détonation s’est produite au niveau du poste 20 kV de la centrale d’Owendo lors des opérations de remise en service du départ de Mindoubé, qui avait été précédemment affecté par un défaut technique. Cette explosion a immédiatement déclenché un feu violent accompagné d’une impressionnante émission de fumée noire.

Vidéos

Si l’intervention rapide des équipes de la SEEG et de la brigade des sapeurs-pompiers d’Owendo a permis de circonscrire les flammes et de sécuriser le site, les dégâts matériels sur ces infrastructures stratégiques se sont révélés dramatiques. Le bilan fait état de quatre cellules disjoncteurs totalement détruites ainsi que de câbleries de commande et de puissance lourdement endommagées. Pour expliquer l’extrême fragilité du réseau face à cet incident, le gouvernement a révélé que ces disjoncteurs de type Fluair 630A étaient en exploitation continue depuis 1975, totalisant plus de cinquante années de service ininterrompu.

 Un énième incident

L’ampleur des destructions et l’absence totale de pièces de rechange adaptées à ces vieux équipements sur le territoire national expliquent la durée prolongée de la coupure. Pour sortir de cette crise, les techniciens ont dû travailler d’arrache-pied, procédant notamment au nettoyage minutieux des suies dans le local 20 kV pour préserver le matériel épargné, tout en effectuant de complexes manœuvres de dérivation pour basculer les charges vers d’autres lignes de la ville. Si le soulagement est général avec cette réalimentation, les usagers appellent désormais à une modernisation urgente et structurelle des installations pour éviter que ce scénario ne se répète.

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