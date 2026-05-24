Gabon : Henri-Claude Oyima dévoile les ambitions panafricaines de BGFI Bank à Oligui Nguema

Le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé ce vendredi une audience au président-directeur général du groupe BGFI Bank, Henri-Claude Oyima. Au centre des discussions figuraient la santé financière de l’institution bancaire au terme de l’exercice 2024-2025, ainsi que ses grandes orientations stratégiques. Cette rencontre de haut niveau a permis de réaffirmer la place centrale du groupe en tant que partenaire de premier plan de l’État gabonais dans le développement économique et la réalisation de projets structurants.

Au cours de cet entretien, l’ancien ministre de l’Économie a décliné les ambitions de son groupe à travers son plan stratégique pour la fin de la décennie. Le patron de BGFI Bank a notamment mis l’accent sur l’expansion continentale de l’institution qu’il dirige. « Nous sortons d’une assemblée générale importante qui a clôturé l’exercice 2024-2025 et nous avons profité pour lui parler aussi de nos plans stratégiques BGFI 2030 et avec donc des objectifs de croissance de développement sur trois nouveaux pays que nous allons développer dans les prochaines années », a confié Henri-Claude Oyima au sortir de l’audience.

Une introduction en bourse et des financements ciblés

La dynamique de croissance de la banque panafricaine passe inévitablement par une consolidation de ses fonds propres. Le dirigeant a ainsi fait le point sur le processus visant à renforcer les capacités d’intervention de la banque sur les marchés. « Nous avons profité aussi pour lui parler de notre opération d’introduction en bourse, de l’augmentation de capital nouvelle, étant entendu que le conseil avait décidé d’augmenter le capital de 10 % par le flottant sur le marché. Nous avons atteint une première partie et c’était l’occasion pour moi aussi de parler de la deuxième partie qui sera faite très prochainement », a-t-il précisé.

L’ancien ministre à l’issue de cette audience

Fort de cette assise financière, le groupe entend intensifier son appui aux grands chantiers de la République. Les échanges avec le président Brice Clotaire Oligui Nguema ont permis de passer en revue les secteurs prioritaires nécessitant un accompagnement fort du secteur privé dans le cadre d’un partenariat public-privé efficace. « Ensuite nous avons parlé donc des projets structurants que le groupe BGFI Bank peut financer. Nous avons parlé donc du domaine du logement, nous avons parlé du domaine de l’énergie. Voilà l’objet de notre rencontre de ce matin », a souligné le banquier.

Infrastructures routières et souveraineté alimentaire

Sur le terrain, cet engagement se traduit déjà par un soutien actif à des chantiers d’envergure, essentiels pour le désenclavement et la modernisation des infrastructures. Parmi les initiatives phares soutenues par l’institution figure la construction de la route Ntoum-Cocobeach. Grâce à un financement accordé à l’entreprise de BTP Ebomaf, ce sont 83 kilomètres de voie qui seront réalisés aux standards internationaux. Parallèlement, dans la province de l’Estuaire, la banque a noué un accord avec la société Mika Services pour la réhabilitation des voiries urbaines, des ponts et des équipements communautaires, notamment dans la commune de Libreville.

Enfin, l’institution financière ne reste pas en marge de la politique de souveraineté alimentaire prônée par les plus hautes autorités du pays. BGFI Bank s’est résolument engagée dans le soutien à l’entrepreneuriat agricole local, investissant massivement dans des fermes avicoles afin de doper la production nationale de poulets de chair. Cette initiative stratégique vise à anticiper l’interdiction des importations de volaille prévue pour l’an prochain, conjuguant ainsi appui économique et impact social tangible pour répondre aux besoins de la population.