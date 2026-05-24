Nuisances sonores à Libreville : Eugène Mba promet la prison et de lourdes amendes aux contrevenants

Fini le laxisme face à la pollution sonore dans la capitale gabonaise. Ce mardi 19 mai, le maire de la commune de Libreville, Eugène Mba, a tapé du poing sur la table à travers un communiqué aux allures d’ultimatum relayé depuis ce vendredi sur les médias publics par le conseiller en communication municipal Christian Serge Moustapha Ekomie. L’édile a tenu à rappeler à l’ordre l’ensemble des populations ainsi que les opérateurs économiques exerçant sur son territoire de compétence, réaffirmant l’interdiction stricte de toute forme de nuisance sonore.

Dans le viseur de l’autorité municipale : la diffusion intempestive de musique, les chants et tout autre vacarme audible depuis la voie publique, de jour comme de nuit. La mesure se veut d’autant plus stricte concernant le tapage nocturne, formellement proscrit au-delà de 22 heures. Seules les entreprises dûment assujetties à la taxe sur les nuisances sonores pourront continuer à bénéficier d’un régime dérogatoire, précise le document officiel.

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Pour faire respecter cette mesure de salubrité publique, la mairie n’hésite plus à brandir la menace de la répression pénale et financière. En effet, tout contrevenant à ces dispositions s’expose désormais à une peine d’emprisonnement ferme allant d’un à trois mois. Le volet pécuniaire n’est pas en reste, puisque la municipalité prévient que les récalcitrants s’exposent au paiement d’une amende dont le montant varie entre 100 000 et 5 millions de francs CFA.

Cette sortie musclée s’appuie sur un arsenal juridique clair et assumé par l’édile. Eugène Mba invoque notamment la loi organique du 15 juin 2015 relative à la décentralisation, la loi du 1er août 2014 sur la protection de l’environnement, ainsi que le règlement sanitaire municipal en vigueur depuis les années 2000. L’hôtel de ville prévient d’ailleurs que ces prescriptions « tiennent lieu de mise en demeure », annonçant très probablement des opérations de contrôle imminentes sur le terrain pour traquer les fauteurs de troubles.