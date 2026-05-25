Sénégal : la démission du président de l’Assemblée nationale ouvre la voie à Ousmane Sonko

Moins de quarante-huit heures après le limogeage retentissant du Premier ministre Ousmane Sonko par le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal enregistre une nouvelle secousse institutionnelle majeure. Le président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a officiellement rendu le tablier ce dimanche 24 mai à travers une déclaration publiée sur les réseaux sociaux. Ce départ inattendu, qui survient dans un climat de vives tensions au sommet de l’exécutif, s’inscrit dans le sillage direct de la rupture politique consommée entre les deux figures de proue du Pastef et de la dissolution de fait de l’équipe gouvernementale.

Réputé très proche de l’ancien chef du gouvernement, le désormais ex-président de la chambre parlementaire a justifié son retrait par un choix « mûri dans le silence, la responsabilité et le sens de l’État », fruit « d’une profonde réflexion ». Sans pour autant dévoiler les coulisses de ce coup de théâtre, Malick Ndiaye a affirmé que sa décision était avant tout dictée par « sa conception des institutions, de la responsabilité publique et de l’intérêt supérieur de la Nation ». Cette annonce fracassante a d’ailleurs été précédée, plus tôt dans la journée, par une réunion d’urgence du bureau de l’Assemblée nationale, alimentant de vives spéculations sur une réorganisation interne imminente.

Loin d’être une simple retraite, cette démission pourrait en réalité baliser le terrain pour un retour en force d’Ousmane Sonko au cœur de l’hémicycle. En libérant le perchoir, Malick Ndiaye laisse vacante une position stratégique que l’ancien Premier ministre pourrait logiquement briguer dans les tout prochains jours. Pour ce faire, il devra recouvrer officiellement le siège de député qu’il avait conquis lors des élections législatives de 2024. Fort de la majorité écrasante que conserve sa formation politique au sein du parlement, Ousmane Sonko s’offrirait ainsi un puissant levier institutionnel pour instaurer un nouveau rapport de force frontal avec la présidence de la République.