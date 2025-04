Présidentielle du 12 avril : Les candidats invités à s’engager contre le fléau des crimes rituels

À l’approche de l’élection présidentielle au Gabon, l’organisation SACRI International adresse une lettre ouverte aux huit candidats en lice. Dans ce texte sans détour, elle les appelle à se positionner clairement sur la lutte contre les crimes rituels, un phénomène aussi ancien que tragiquement actuel, qui endeuille chaque année de nombreuses familles gabonaises. L’association attend des engagements concrets, des actes forts et une volonté politique réelle pour mettre fin à ces pratiques barbares trop souvent tues ou minimisées par les autorités.

Lettre ouverte aux candidats à l’élection présidentielle gabonaise du 12 avril 2025

Madame et Messieurs les candidats,

À l’aube d’un nouveau chapitre politique pour le Gabon, alors que vous vous préparez à solliciter la confiance du peuple gabonais lors de l’élection présidentielle du 12 avril 2025, nous, membres de l’association SACRI International, vous adressons cette lettre ouverte. Nous le faisons au nom des innombrables victimes de crimes rituels qui, chaque année, tombent dans le silence le plus total, au nom d’un pouvoir mystico-politique injustifiable. Nous vous écrivons aussi au nom de leurs familles, de leurs communautés, et de toutes celles et ceux qui refusent que ces pratiques barbares continuent de faire partie de la réalité de la société gabonaise.

Depuis trop longtemps, des enfants, des femmes et des hommes disparaissent ou sont retrouvés mutilés, dans des conditions atroces, souvent en période électorale ou à l’approche de moments clés du calendrier politique. Trop souvent, ces crimes restent non élucidés, impunis, oubliés avec les familles contraintes au silence, et les coupables, protégés par leur position ou leur réseau, échappent à la justice.

Nous vous demandons solennellement, en tant que futurs garants de l’État de droit, de prendre des engagements clairs, fermes et publics pour lutter contre ce fléau. Ainsi, nous appelons si vous êtes élu(e) à :

une reconnaissance officielle et publique du phénomène des crimes rituels au Gabon avec la création d’une Délégation Interministérielle chargée de la lutte contre les crimes rituels ;

la mise en œuvre d’une stratégie nationale de prévention, d’enquête et de poursuites contre les auteurs et commanditaires de ces actes ignobles ;

le renforcement des institutions judiciaires et policières, ainsi que la protection effective des journalistes, acteurs de la société civile, témoins et des familles de victimes ;

la mise en place d’une éducation citoyenne et scolaire sur la valeur de la vie humaine et les dangers des superstitions meurtrières.

la règlementation des professions cultuelles et culturelles des ngangas, pasteurs, marabouts, etc.

l’attestation sur l’honneur en public de non-implication personnel dans les crimes rituels et de suspendre immédiatement toute personne mise en examen pour crime rituel.

Madame et Messieurs les candidats, ce combat contre les crimes rituels au Gabon ne peut plus être ignoré. Il n’est ni secondaire, ni marginal. Il est au cœur de la dignité humaine, de la justice, et de la paix sociale.

Nous, membres de l’association SACRI International, ne sommes affiliés à aucun parti politique. Mais nous appelons les électeurs, les médias, la société civile et les partenaires internationaux à vous interroger sur votre position et vos engagements concrets sur ce sujet. Votre silence serait une trahison pour les victimes et leurs familles et votre engagement, une promesse de vie pour les gabonais et gabonaises.

En comptant par avance sur votre engagement à lutter contre ce fléau, recevez, Madame et Messieurs les candidats, l’expression de notre détermination citoyenne et de notre espérance pour un Gabon débarrassé de la peur et des ténèbres.

Nic Geordan MBADINGA MOUSSADJI

Président de SACRI International