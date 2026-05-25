National Foot 1 : Les rivaux Stade-Mandji et Mangasport gardent le championnat sous tension

La 16e journée du National Foot 1 du Gabon a encore resserré l’étau en tête du championnat. Ce samedi 23 mai, l’ASO Stade-Mandji et l’AS Mangasport ont gagné loin de leurs bases, chacun sur le score de 1-0, pour prolonger leur duel à distance. À deux journées d’une nouvelle bascule possible, un seul point sépare toujours les Port-Gentillais, leaders avec 41 points, des Miniers de Moanda, deuxièmes avec 40 unités.

Le suspense reste total dans cette course au titre qui tourne désormais au bras de fer. Stade-Mandji tient le volant, mais Mangasport colle au pare-chocs. Derrière, Oyem AC, troisième avec 29 points, est déjà décroché à douze longueurs du leader. Le championnat semble donc avoir choisi ses deux grands acteurs pour le sprint final.

Stade-Mandji garde la main, Mangasport ne lâche rien

À Sibang, l’ASO Stade-Mandji a signé une victoire de patron face à l’AO CMS. Le leader n’a pas flambé, mais il a fait ce que font les candidats au titre dans les matchs verrouillés : frapper juste, défendre fort et repartir avec les trois points. Ce succès 1-0 permet aux Port-Gentillais de conserver leur fauteuil avec 41 points après 16 journées.

Le classement général après 16 journées

Rang Club Points J V N D BP BC Diff. 1 ASO Stade-Mandji 41 16 13 2 1 27 6 +21 2 AS Mangasport 40 16 13 1 2 34 8 +26 3 Oyem AC 29 16 9 2 5 24 15 +9 4 Ogooué FC 27 16 8 3 5 24 19 +5 5 FC 105 25 16 8 1 7 25 21 +4 6 AO CMS 24 16 6 6 4 17 13 +4 7 Stade Migovéen 24 16 7 3 6 18 18 0 8 Lambaréné AC 21 16 6 3 7 19 18 +1 9 Vautour Club 19 15 5 4 6 17 15 +2 10 US Oyem 18 15 5 3 7 19 19 0 11 Bouenguidi Sports 14 16 3 5 8 16 21 -5 12 Lozosport 14 16 3 5 8 9 15 -6 13 US Bitam 7 14 2 1 11 9 40 -31 14 AS Dikaki 5 16 1 2 13 11 41 -30

À Idriss-Ngari, l’AS Mangasport a répondu avec la même efficacité. Opposés au FC 105, les Moandais ont remporté un choc historique du football gabonais sur le même score, 1-0. Les Miniers restent ainsi à une longueur seulement de Stade-Mandji et prouvent qu’ils n’ont aucune intention d’abandonner leur couronne sans lutter jusqu’au bout.

Une 17e journée taillée pour les pièges

Le prochain épisode s’annonce déjà explosif. Ce mardi 26 mai, Mangasport recevra Oyem AC à Moanda, dans une affiche qui pourrait peser lourd pour le haut du tableau. Le même jour, Stade Migovéen défiera l’AO CMS à Lambaréné, tandis que l’US Oyem recevra Bouenguidi Sports à Oyem.



Le programme de la 17e journée

Date Stade Heure Affiche Mardi 26 mai Jean-Koumou, Lambaréné 15h30 Stade Migovéen - AO CMS Mardi 26 mai Henri-Sylvoz, Moanda 15h30 AS Mangasport - Oyem AC Mardi 26 mai Akouakam, Oyem 15h30 US Oyem - Bouenguidi Sports Mercredi 27 mai PC-Divoungui, Port-Gentil 15h30 ASO Stade-Mandji - US Bitam Mercredi 27 mai Monédan, Libreville 15h30 Vautour Club - Lambaréné AC Mercredi 27 mai Tata-Migolet, Koulamoutou 15h30 Lozosport - Ogooué FC Mercredi 27 mai Jean-Koumou, Lambaréné 15h30 AS Dikaki - FC 105

Le lendemain, mercredi 27 mai, l’ASO Stade-Mandji accueillera l’US Bitam à Port-Gentil. Sur le papier, le leader partira favori, mais l’USB, en quête de survie et de relance, n’a plus grand-chose à perdre. Cette journée proposera aussi Vautour Club - Lambaréné AC à Libreville, Lozosport - Ogooué FC à Koulamoutou et AS Dikaki - FC 105 à Lambaréné.

Le bas du tableau sous pression

Si le titre se joue dans les hauteurs, la tension est tout aussi forte en bas. L’US Bitam, 13e avec 7 points mais deux matchs en moins, doit impérativement réagir pour ne pas se laisser décrocher. L’AS Dikaki ferme la marche avec 5 points et n’a presque plus droit à l’erreur.

Cette 17e journée pourrait donc peser très lourd aux deux extrémités du classement. Devant, Stade-Mandji et Mangasport poursuivent leur duel de nerfs. Derrière, chaque point devient une question de survie. Le National Foot 1 entre dans sa zone rouge, celle où les favoris doivent confirmer et où les mal classés jouent déjà une partie de leur avenir.