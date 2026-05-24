Nigeria : Le parti au pouvoir adoube sans surprise Bola Tinubu pour un second mandat

Le président nigérian, Bola Ahmed Tinubu, s’est officiellement lancé dans la course à sa propre succession. Ce dimanche 24 mai, le chef de l’État a reçu le certificat d’investiture et le drapeau du Congrès des progressistes (APC), actant sa candidature pour la présidentielle du 20 février 2027. La cérémonie s’est tenue au Centre international de conférences Bola Ahmed Tinubu d’Abuja, réunissant le gotha du parti au pouvoir, dont les membres du comité exécutif national, des parlementaires et plusieurs gouverneurs.

Cette désignation solennelle intervient dans le sillage de la récente publication du calendrier des futures joutes électorales par la Commission électorale nationale indépendante (Inec). Pour encadrer ce scrutin dans le pays le plus peuplé d’Afrique, le Sénat a d’ailleurs entériné un amendement décisif de la loi électorale. Celui-ci autorise désormais la transmission électronique des résultats en temps réel, une réforme technologique très attendue et censée renforcer la transparence pour limiter les fréquentes contestations post-électorales.

Élu en février 2023 avec environ 36 % des suffrages lors d’un scrutin marqué par un taux de participation historiquement bas de 26 %, Bola Tinubu devra affronter une opposition déjà en ordre de bataille, à l’image de Peter Obi qui a confirmé sa nouvelle candidature. Le chemin vers un second mandat s’annonce rude : le système électoral nigérian exige du vainqueur au premier tour de remporter la majorité absolue des suffrages, tout en franchissant le seuil constitutionnel d’au moins 25 % des voix dans vingt-quatre des trente-six États du pays, ainsi que dans la capitale fédérale.