Gabon : L’UDB s’adjuge la majorité des commissions de l’Assemblée nationale, le PDG se maintient
L’hémicycle du palais Léon-Mba a abrité ce jeudi 26 mars une session spéciale pour la quatorzième législature. Sous la direction du premier vice-président, Éloi Nzondo, agissant en lieu et place du président de l’institution, Michel Régis Onanga Mamadou Ndiaye, les députés ont procédé à l’élection des bureaux des huit commissions générales permanentes. Ce renouvellement s’est effectué par le biais d’un vote électronique impliquant l’ensemble des parlementaires présents pour la circonstance.
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Le scrutin a mis en évidence une nouvelle répartition des forces politiques au sein de la chambre basse. Sur les 36 postes à pourvoir entre les quatre groupes parlementaires, l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB) a raflé la mise avec 24 postes, soit 66,66 % des suffrages. Loin derrière, le Parti démocratique gabonais (PDG) obtient 5 postes (13,88 %), suivi par l’Union des forces républicaines indépendantes (UFRI) avec 4 postes (11,11 %) et les Forces patriotiques (FP) qui se contentent de 3 postes (8,33 %).
L’hégémonie de l’UDB dans les présidences
Forte de sa majorité écrasante, l’UDB a logiquement pris la tête de la plupart des commissions stratégiques. Brice Constant Paillat, qui assurait déjà l’intérim, a été plébiscité à la présidence de la commission des lois, des affaires administratives et des droits de l’homme avec 99,19 % des voix. Dans la même dynamique, Chantal Myboto, épouse Gondjout, prend les rênes de la commission de la planification, des affaires économiques, de la production et du développement (95,04 %), tandis que Séraphin Akure Davain hérite de la commission de l’aménagement du territoire, des infrastructures et des travaux publics (99,19 %).
Les commissions et leurs responsables :
|Commission Permanente
|Président(e) Élu(e)
|Groupe Parlementaire
|Score Obtenu
|Lois, Affaires Administratives et Droits de l’Homme
|Brice Constant Paillat
|UDB
|99,19 %
|Finances, Budget et Comptabilité Publique
|Nicole Jeanine Lydie Roboty ép. Mbou
|PDG
|94,35 %
|Affaires Étrangères, Coopération, Défense et Intégration
|Blaise Louembé
|PDG
|98,39 %
|Santé, Éducation, Affaires Sociales et Culturelles
|Albertine Maganga Moussavou née Malandou-Bouka
|FP
|91,94 %
|Planification, Affaires Économiques, Production et Développement
|Chantal Myboto ép. Gondjout
|UDB
|95,04 %
|Aménagement du Territoire, Infrastructures et Travaux Publics
|Séraphin Akure Davain
|UDB
|99,19 %
|Environnement, Protection de la Nature et Développement Durable
|Constant Bekale be Nze
|UDB
|91,30 %
|Communication, Information et Technologies Numériques
|Jean Claver Lendoye
|UDB
|89,43 %
L’emprise de l’UDB du président Oligui Nguema s’étend également à d’autres secteurs clés de l’action parlementaire. Constant Bekale be Nze a ainsi été désigné pour diriger la commission de l’environnement, de la protection de la nature et du développement durable, recueillant 91,30 % des suffrages. Enfin, la commission de la communication, de l’information et des technologies numériques sera présidée par Jean Claver Lendoye, élu avec un score confortable de 89,43 %.
Le PDG et les FP sauvent les meubles
Malgré sa perte de vitesse globale, le PDG a su conserver des postes de premier plan au sein de l’hémicycle. Nicole Jeanine Lydie Roboty, épouse Mbou, a été confirmée à la présidence de la commission des finances, du budget et de la comptabilité publique avec 94,35 % des voix, une fonction qu’elle occupait déjà à titre provisoire. Blaise Louembé s’empare quant à lui de la commission des affaires étrangères, de la coopération internationale, de la défense nationale et de l’intégration régionale, fort d’un soutien de 98,39 % de ses pairs.
Photo de famille
Du côté des Forces patriotiques, malgré une faible représentativité globale, le groupe parvient à hisser Albertine Maganga Moussavou, née Malandou-Bouka, à la tête de la commission de la santé, de l’éducation, des affaires sociales et culturelles (91,94 %). Le Gabon n’étant plus en transition, la mise en place de ces commissions permanentes permet désormais à l’Assemblée nationale d’être pleinement opérationnelle pour examiner les textes de loi et contrôler l’action gouvernementale.
@info241.com
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