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Gabon : L’UDB s’adjuge la majorité des commissions de l’Assemblée nationale, le PDG se maintient

Publié le 27 mars 2026 à 08h51min MàJ : il y a 6 minutes - Temps de lecture : 6 minutes // Auteur : Ader Yadano
Politique
Gabon : L’UDB s’adjuge la majorité des commissions de l’Assemblée nationale, le PDG se maintient
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L’hémicycle du palais Léon-Mba a abrité ce jeudi 26 mars une session spéciale pour la quatorzième législature. Sous la direction du premier vice-président, Éloi Nzondo, agissant en lieu et place du président de l’institution, Michel Régis Onanga Mamadou Ndiaye, les députés ont procédé à l’élection des bureaux des huit commissions générales permanentes. Ce renouvellement s’est effectué par le biais d’un vote électronique impliquant l’ensemble des parlementaires présents pour la circonstance.

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Le scrutin a mis en évidence une nouvelle répartition des forces politiques au sein de la chambre basse. Sur les 36 postes à pourvoir entre les quatre groupes parlementaires, l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB) a raflé la mise avec 24 postes, soit 66,66 % des suffrages. Loin derrière, le Parti démocratique gabonais (PDG) obtient 5 postes (13,88 %), suivi par l’Union des forces républicaines indépendantes (UFRI) avec 4 postes (11,11 %) et les Forces patriotiques (FP) qui se contentent de 3 postes (8,33 %).

 L’hégémonie de l’UDB dans les présidences

Forte de sa majorité écrasante, l’UDB a logiquement pris la tête de la plupart des commissions stratégiques. Brice Constant Paillat, qui assurait déjà l’intérim, a été plébiscité à la présidence de la commission des lois, des affaires administratives et des droits de l’homme avec 99,19 % des voix. Dans la même dynamique, Chantal Myboto, épouse Gondjout, prend les rênes de la commission de la planification, des affaires économiques, de la production et du développement (95,04 %), tandis que Séraphin Akure Davain hérite de la commission de l’aménagement du territoire, des infrastructures et des travaux publics (99,19 %).

Les commissions et leurs responsables :

Commission Permanente Président(e) Élu(e) Groupe Parlementaire Score Obtenu
Lois, Affaires Administratives et Droits de l’Homme Brice Constant Paillat UDB 99,19 %
Finances, Budget et Comptabilité Publique Nicole Jeanine Lydie Roboty ép. Mbou PDG 94,35 %
Affaires Étrangères, Coopération, Défense et Intégration Blaise Louembé PDG 98,39 %
Santé, Éducation, Affaires Sociales et Culturelles Albertine Maganga Moussavou née Malandou-Bouka FP 91,94 %
Planification, Affaires Économiques, Production et Développement Chantal Myboto ép. Gondjout UDB 95,04 %
Aménagement du Territoire, Infrastructures et Travaux Publics Séraphin Akure Davain UDB 99,19 %
Environnement, Protection de la Nature et Développement Durable Constant Bekale be Nze UDB 91,30 %
Communication, Information et Technologies Numériques Jean Claver Lendoye UDB 89,43 %

L’emprise de l’UDB du président Oligui Nguema s’étend également à d’autres secteurs clés de l’action parlementaire. Constant Bekale be Nze a ainsi été désigné pour diriger la commission de l’environnement, de la protection de la nature et du développement durable, recueillant 91,30 % des suffrages. Enfin, la commission de la communication, de l’information et des technologies numériques sera présidée par Jean Claver Lendoye, élu avec un score confortable de 89,43 %.

 Le PDG et les FP sauvent les meubles

Malgré sa perte de vitesse globale, le PDG a su conserver des postes de premier plan au sein de l’hémicycle. Nicole Jeanine Lydie Roboty, épouse Mbou, a été confirmée à la présidence de la commission des finances, du budget et de la comptabilité publique avec 94,35 % des voix, une fonction qu’elle occupait déjà à titre provisoire. Blaise Louembé s’empare quant à lui de la commission des affaires étrangères, de la coopération internationale, de la défense nationale et de l’intégration régionale, fort d’un soutien de 98,39 % de ses pairs.

Photo de famille

Du côté des Forces patriotiques, malgré une faible représentativité globale, le groupe parvient à hisser Albertine Maganga Moussavou, née Malandou-Bouka, à la tête de la commission de la santé, de l’éducation, des affaires sociales et culturelles (91,94 %). Le Gabon n’étant plus en transition, la mise en place de ces commissions permanentes permet désormais à l’Assemblée nationale d’être pleinement opérationnelle pour examiner les textes de loi et contrôler l’action gouvernementale.

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