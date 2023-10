Les premiers sénateurs et députés de la transition entreront en fonction ce 30 octobre à Libreville

Après plusieurs semaines de brouille devant la cour constitutionnelle, les nouveaux parlementaires de la transition nommés le 6 octobre vont enfin siéger dans leur chambre respective à compter de ce lundi 30 octobre. Une rentrée parlementaire qui avait été retardée par plusieurs recours en annulation introduits devant la haute cour de transition par deux citoyens et neuf partis politiques.

Après avoir vidé le contentieux lié à la nomination par le général Brice Oligui Nguema des 168 parlementaires de la transition, les 98 députés et 70 sénateurs nommés par ses soins, vont pouvoir entrer en scène ce 30 octobre. Un retard à l’allumage consécutif à la dizaine de requêtes en annulation déposée contre les décrets n°0017/PT/PR et 0018/PT/PR du 6 octobre 2023 devant la cour constitutionnelle qui les a toutes jugées irrecevables.

Selon la Charte de la transition révisée le même jour que leur nomination, les parlementaires de ces deux chambres vont définir et approuver lors de cette séance inaugurale, leur règlement intérieur. Des parlementaires qui devront s’atteler justement à remanier les nombreux textes de loi écrites toutes par le régime déchu d’Ali Bongo et pour sa gloire. Un toilettage parlementaire devant permettre de faire enfin éclore un nouveau Gabon et des lois impersonnelles et justes.

Les nouveaux locataires des palais Léon Mba (Assemblée nationale) et Omar Bongo (Sénat) devront se pencher en urgence sur la loi des finances 2024 et celle liée à l’exercice budgétaire 2023. Un parlement de transition qui n’a pas laissé sur le carreau les anciennes figures du parti d’Ali Bongo qui conservent une grande influence à l’Assemblée nationale tandis que l’opposition le Sénat. Un casting parlementaire qui enregistre l’arrivée des acteurs de la société civile mais aussi des forces de défense et de sécurité.