Gabon : Après le rejet du bilan de Crésant Pambo, le CNOG ouvre officiellement la course à sa succession

Le mouvement olympique national aborde une zone de turbulences décisive. Dans un communiqué officiel parvenu ce jeudi 26 mars à la rédaction d’ Info241 et daté de la veille, le Comité national olympique du Gabon (CNOG) a officiellement acté la tenue de son assemblée générale élective. Prévue pour le 25 avril prochain, cette rencontre statutaire, convoquée depuis la commune d’Akanda, aura pour enjeu central le renouvellement du comité exécutif de l’institution faîtière.

Lire aussi >>> Crise au CNOG : le bilan financier de Crésant Pambou de 180 millions rejeté par les délégués

Cette élection intervient dans un climat de défiance particulièrement lourd pour l’équipe dirigeante actuelle. La succession de Crésant Pambo, le président sortant, s’ouvre quelques semaines seulement après un désaveu cinglant infligé par les délégués lors de la dernière assemblée générale. Ces derniers ont en effet rejeté le bilan financier de l’exercice 2025, portant sur une gestion de plus de 180 millions de francs CFA. Avec huit voix contre et six pour, les fédérations ont lourdement sanctionné un manque de clarté comptable, fragilisant la position du bureau sortant.

Un scrutin de liste sous haute exigence

C’est dans ce contexte de fracture palpable que les modalités du prochain scrutin ont été détaillées par le secrétaire général du CNOG, José Walter Foula. L’élection se déroulera au scrutin majoritaire de liste. La course aux parrainages et à la constitution des alliances est désormais lancée, la période de dépôt des candidatures s’étant ouverte ce jeudi à 9h00 pour s’achever rigoureusement le 9 avril à 15h30 précises, contre un accusé de réception.

Élection du Comité exécutif du CNOG : synthèse des modalités et critères

Catégorie Critères d’éligibilité et modalités Pièces constitutives du dossier Cadre du scrutin Date : 25 avril 2026.



Mode : Scrutin majoritaire de liste.



Dépôt : Du 26 mars (9h00) au 9 avril 2026 (15h30). Dépôt exclusif au Secrétariat général du CNOG contre un accusé de réception formel. Candidat tête de liste - Être de nationalité gabonaise.



- Jouir de ses droits civils et civiques.



- Être ou avoir été président d’une fédération affiliée (CNOG et CIO) ou membre sortant du Comex. - Un programme d’actions dédié à la promotion et au développement du sport national.



- Le dossier individuel standard. Colistiers - Être de nationalité gabonaise.



- Jouir de ses droits civils et civiques.



- Être ou avoir été président ou membre élu de l’exécutif d’une fédération affiliée, ou membre sortant du Comex. - Un curriculum vitae.



- Un extrait de casier judiciaire (datant de moins de 6 mois).



- Un certificat médical.



- Une photo d’identité.

Pour briguer le très convoité poste de tête de liste, les prétendants devront montrer patte blanche et justifier d’un solide ancrage dans le milieu sportif. Outre la nationalité gabonaise, la jouissance des droits civiques et la présentation d’un casier judiciaire vierge, le règlement stipule qu’il faut impérativement « être ou avoir été président d’une fédération nationale affiliée au CNOG et à une fédération internationale reconnue par le CIO ; ou être membre sortant du Comex du CNOG » . La présentation d’un programme d’actions concret pour le développement du sport national est également requise.

Des colistiers rigoureusement sélectionnés

Les exigences ne se limitent pas à la seule tête d’affiche. Les colistiers appelés à former le futur comité exécutif doivent eux aussi répondre à des critères d’éligibilité stricts. Le document précise qu’ils sont tenus d’être ou d’avoir été présidents ou membres élus de l’organe exécutif d’une fédération affiliée, ou d’être des membres sortants du bureau actuel. Une manière pour l’institution de s’assurer que seuls des administrateurs expérimentés prendront les rênes de l’olympisme national.

Le compte à rebours est donc activé pour les états-majors des différents candidats. Chaque dossier de colistier devra impérativement comprendre un curriculum vitae, un extrait de casier judiciaire récent, un certificat médical et une photo d’identité. Alors que la date limite de dépôt approche à grands pas, les tractations s’intensifient en coulisses pour proposer des listes capables de restaurer la confiance et la transparence financière exigées par les acteurs du sport de haut niveau.