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Crise au CNOG : le bilan financier de Crésant Pambou de 180 millions rejeté par les délégués

Publié le 24 mars 2026 à 09h29min MàJ : il y a 2 heures - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Daniel Dematsatsa
Sports
Crise au CNOG : le bilan financier de Crésant Pambou de 180 millions rejeté par les délégués
Crise au CNOG : le bilan financier de Crésant Pambou de 180 millions rejeté par les délégués © 2026 D.R./Info241
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Réunis en assemblée générale ordinaire le samedi 21 mars, les membres du Comité national olympique gabonais (CNOG) ont longuement débattu, durant près de quatre heures, des principaux dossiers engageant l’avenir de l’institution. Sur les 18 délégués attendus, 14 ont répondu présents, témoignant de l’enjeu capital de cette rencontre pour le sport national.

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Très rapidement, les échanges se sont focalisés sur la question financière, véritable point névralgique de cette session. Présenté sur la base des documents transmis aux membres, le rapport financier de l’exercice 2025 faisait état d’un montant de 180 044 069 francs CFA. Toutefois, une autre présentation chiffrée, exposée de vive voix en séance, est venue troubler la lisibilité des comptes, suscitant de vives incompréhensions et de nombreuses interrogations au sein de l’assemblée.

Un désaveu cinglant sur la gestion des fonds

Au moment du vote, les divergences pressenties se sont fermement confirmées dans les urnes. Avec 8 voix contre et seulement 6 voix pour, les délégués ont acté le rejet pur et simple du rapport financier. Ce résultat constitue un désaveu majeur pour l’équipe dirigeante sortante, pointée du doigt pour le manque de clarté de sa comptabilité.

Les chiffres clés de l’Assemblée générale du CNOG

Indicateurs Données chiffrées Décisions et observations
Participation 14 délégués présents sur 18 attendus Quorum atteint pour la tenue des travaux
Durée de la session Près de 4 heures Débats focalisés sur la gouvernance
Bilan financier 2025 180 044 069 FCFA Rejeté (8 voix contre, 6 voix pour)
Budget prévisionnel 2026 481 000 000 FCFA Ajourné (nécessite des ajustements)
Prochaine échéance 25 avril Élection du nouveau président de l’institution

Dans la continuité de ces travaux houleux, les fédérations ont ensuite examiné le projet d’actions et le budget prévisionnel de l’année en cours, estimé à 481 000 000 de francs CFA. Jugé insuffisamment clarifié et nécessitant de profonds ajustements, le document a d’abord été amendé avant d’être finalement ajourné par l’assemblée, faute de consensus.

Une fin de mandat sous haute tension

Ce double revers, marqué par le rejet du bilan financier et le report sine die du budget prévisionnel, traduit un profond climat de méfiance. Il met crûment en lumière les préoccupations grandissantes des acteurs sportifs quant à la transparence et à la gouvernance globale de la structure faîtière de l’olympisme.

Ces travaux statutaires intervenaient dans un contexte particulièrement sensible, marquant la fin du mandat de l’équipe dirigée par le président Crésant Pambou. À quelques semaines de l’élection à la présidence du CNOG, prévue le 25 avril prochain, cette crise ouverte pourrait lourdement peser sur les équilibres internes et influencer de manière décisive le choix des délégués appelés à désigner leur futur dirigeant.

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