Urbanisme : Port-Gentil se dote d’un comité de pilotage pour accélérer la transformation de la ville

La commune de Port-Gentil a procédé, ce mercredi 29 avril, à l’installation officielle du comité de pilotage chargé de superviser et d’accompagner les projets d’aménagement et de construction sur l’ensemble du territoire communal. La cérémonie, tenue dans la salle Jacqueline-Piraube de la mairie du Bord de mer, symbolise une avancée significative dans l’organisation et la gestion du développement urbain local.

Cette démarche s’inscrit dans la continuité de la visite républicaine effectuée les 12 et 13 avril derniers par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui avait alors appelé à une accélération concrète de la transformation de la capitale économique. Le chef de l’État avait notamment insisté sur l’exigence de rigueur, de rapidité d’exécution et de respect des normes de qualité dans la réalisation des projets publics.

Un suivi méthodique des chantiers structurants

Placée sous la responsabilité du maire de la commune, Pascal Houangni Ambouroue, cette instance aura pour rôle principal d’assurer un suivi méthodique des chantiers structurants. Elle devra veiller au respect rigoureux des cahiers des charges et renforcer la synergie entre les différents intervenants, qu’il s’agisse de l’État, des maîtres d’œuvre ou des entreprises en charge des travaux.

Une vue de la cérémonie

Au centre des priorités de ce comité figure le programme « Port-Gentil 2 », un ambitieux projet de modernisation urbaine. Celui-ci prévoit notamment l’aménagement d’un nouveau pôle urbain multifonctionnel, la construction d’une voie de contournement d’environ 38 kilomètres reliant l’aéroport international de Port-Gentil au carrefour Sogaresse, ainsi que la mise en place d’infrastructures essentielles, dont une caserne moderne de sapeurs-pompiers et un lycée d’excellence baptisé au nom du président de la République.

Vers une culture des résultats concrets

Prenant la parole lors de cette installation, le premier magistrat de la ville a présenté ce comité comme une étape décisive dans l’évolution des pratiques de gestion publique. Il a lourdement insisté sur la nécessité de passer d’une logique d’annonces à une véritable culture de résultats concrets, fondée sur la discipline, la transparence et l’efficacité opérationnelle.

Images de la cérémonie de lancement Urbanisme : Port-Gentil se dote d’un comité de pilotage pour accélérer la transformation de la ville La commune de Port-Gentil a procédé, ce mercredi 29 avril, à l’installation officielle du comité de pilotage chargé de superviser et d’accompagner les... Urbanisme : Port-Gentil se dote d’un comité de pilotage pour accélérer la transformation de la ville La commune de Port-Gentil a procédé, ce mercredi 29 avril, à l’installation officielle du comité de pilotage chargé de superviser et d’accompagner les... Urbanisme : Port-Gentil se dote d’un comité de pilotage pour accélérer la transformation de la ville La commune de Port-Gentil a procédé, ce mercredi 29 avril, à l’installation officielle du comité de pilotage chargé de superviser et d’accompagner les... Urbanisme : Port-Gentil se dote d’un comité de pilotage pour accélérer la transformation de la ville La commune de Port-Gentil a procédé, ce mercredi 29 avril, à l’installation officielle du comité de pilotage chargé de superviser et d’accompagner les... Urbanisme : Port-Gentil se dote d’un comité de pilotage pour accélérer la transformation de la ville La commune de Port-Gentil a procédé, ce mercredi 29 avril, à l’installation officielle du comité de pilotage chargé de superviser et d’accompagner les... Urbanisme : Port-Gentil se dote d’un comité de pilotage pour accélérer la transformation de la ville La commune de Port-Gentil a procédé, ce mercredi 29 avril, à l’installation officielle du comité de pilotage chargé de superviser et d’accompagner les... Urbanisme : Port-Gentil se dote d’un comité de pilotage pour accélérer la transformation de la ville La commune de Port-Gentil a procédé, ce mercredi 29 avril, à l’installation officielle du comité de pilotage chargé de superviser et d’accompagner les... Urbanisme : Port-Gentil se dote d’un comité de pilotage pour accélérer la transformation de la ville La commune de Port-Gentil a procédé, ce mercredi 29 avril, à l’installation officielle du comité de pilotage chargé de superviser et d’accompagner les... Urbanisme : Port-Gentil se dote d’un comité de pilotage pour accélérer la transformation de la ville La commune de Port-Gentil a procédé, ce mercredi 29 avril, à l’installation officielle du comité de pilotage chargé de superviser et d’accompagner les... Urbanisme : Port-Gentil se dote d’un comité de pilotage pour accélérer la transformation de la ville La commune de Port-Gentil a procédé, ce mercredi 29 avril, à l’installation officielle du comité de pilotage chargé de superviser et d’accompagner les...

La rencontre a également réuni plusieurs personnalités de premier plan, dont l’ambassadeur de Côte d’Ivoire au Gabon, Konan Bertin Kouadio, présent en qualité d’invité d’honneur. De nombreux acteurs du secteur économique et institutionnel ont également pris part à la cérémonie, notamment des représentants de grandes entreprises opérant dans les domaines stratégiques du pétrole et des travaux publics.

Rompre avec les erreurs du passé

Dans un contexte historiquement marqué par les insuffisances relevées dans certains projets antérieurs — retards d’exécution, défauts structurels et non-respect des engagements contractuels —, les autorités locales entendent désormais instaurer un cadre de travail beaucoup plus structuré et exigeant. L’ambition est d’améliorer considérablement l’efficacité de l’action publique au bénéfice des populations.

À travers cette initiative, la municipalité affirme sa volonté d’inscrire son action dans une gouvernance modernisée et pragmatique. Une vision résolument tournée vers la performance afin de garantir une transformation durable du paysage urbain de Port-Gentil, en parfaite cohérence avec les orientations stratégiques définies au plus haut sommet de l’État.